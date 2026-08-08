Usa gafas homologadas y cuida del medio natural: qué tienes que hacer para disfrutar del eclipse de forma segura

Dos jóvenes con las gafas homologadas para el eclipse total de sol DGA

Disfrutar del eclipse total de sol está cada vez más cerca. Desde 1912, España no es testigo de un fenómeno como este en el que la Luna cubrirá por completo el sol y el cielo se quedará a oscuras.

Un evento astronómico que está marcado en el calendario de los aragoneses ya que Teruel y parte de la provincia de Zaragoza podrán disfrutarlo de forma total.

Para poder ser testigos de él, lo importante es hacerlo con seguridad y comodidad siguiendo las recomendaciones de las instituciones y los equipos de seguridad.

Protege la vista

La visión es uno de los elementos que más hay que tener en cuenta ya que la observación del eclipse sin protección puede causar daños en la retina.

Por lo que ese día no pueden faltar entre sus pertenencias las gafas homologadas ( EN ISO 12312-2, con marcado CE). Es importante revisar que están en buen estado y no están rayadas o agujereadas. Además de evitar usar métodos caseros.

En el caso de hacer uso de telescopios o prismáticos deben usarse con filtros específicos. Además se aconseja hacer pequeñas observaciones de 30 segundos para evitar dañar la vista.

Todos estos consejos también deben llegar a los más pequeños para que puedan observar el eclipse de forma segura y que se les quede marcado en la memoria que pudieron vivir un evento así a muy corta edad.

En el caso de que una vez finalizado el eclipse comience a ver una visión borrosa, una mancha negra en el centro de la visión, distorsión de las imágenes o disminución de la agudeza visual, acuda de forma inmediata a un profesional.

Toda la información sobre el eclipse total de sol en el QR de la imagen. E.E.

Planifica y evita desplazamientos

Aunque el eclipse se celebre el 12 de agosto, la planificación para su observación debe darse en los días previos para evitar imprevistos ante la previsión de que Aragón sea un imán de aficionados que vengan a la comunidad a ver el fenómeno astronómico.

El Gobierno de Aragón aconseja la observación del eclipse en entornos próximos, seguros y autorizados.

En el caso de hacer uso de un vehículo, sal con antelación al punto de observación elegido utilizando en todo momento las vías autorizadas para ello.

La vuelta también es importante ya que serán muchos los vehículos que salgan a la carretera para volver a sus viviendas tras vivir el eclipse por lo que ante la posibilidad de atascos recomiendan llevar el depósito lleno, agua potable, comida y algo de ropa de abrigo por si la espera se hace larga.

Para verlo de forma segura, el Ejecutivo aragonés ha organizado cuatro puntos de observación oficial (Épila, Javalambre, Calamocha y MotorLand Aragón en Alcañiz) para poder disfrutar del eclipse a los que se puede acceder mediante reserva previa.

Respeto al medio natural

Ante la posibilidad de acudir al entorno natural para ser testigos del eclipse, lo importante es dejarlo igual que cuando has llegado.

Para preservar la naturaleza y evitar el peligro de incendios, durante esos días queda prohibido encender hogueras, barbacoas o cualquier tipo de fuego en el monte y sus proximidades. Así, evita fumar en estos entornos.

Para mantener su limpieza, evita tirar al suelo basuras o residuos. Además queda prohibida la acampada libre, solo en los puntos autorizados.

Protégete del sol y los insectos

Durante el día y las largas horas de espera para conseguir el mejor sitio para su observación, hay que tener especial vigilancia a las altas temperaturas que pueden alcanzarse.

Para evitar malestar y posibles golpes de calor, se recomienda evitar la exposición en las horas centrales de calor y el ejercicio físico.

Para las horas de espera, es importante una buena hidratación, protección solar y llevar ropa ligera.

Ante el calor que se puede esperar, hay que tener especial cuidado con las comidas por lo que hay que mantener la cadena del frío para evitar intoxicaciones alimentarias. Además de consumir en establecimientos con garantías sanitarias.

La exposición en la naturaleza también viene acompañada de un aumento de riesgo de picaduras por lo que se aconseja el uso de repelentes, evitar aguas estancadas, utilizar ropa que cubra la piel y revisar la piel una vez concluida la actividad.

Nueva normativa

Ante la espera de que miles de personas acudan a Aragón a ver el eclipse, el Gobierno de Aragón ha establecido un dispositivo de seguridad con una norma que estará vigente del 10 al 13 de agosto.

Esta prohíbe encender fuego en las zonas de descanso de la red de carreteras y montes. Por las zonas forestales queda suprimido el acceso de vehículos a motor.

Al igual, tampoco se permite el arrojar objetos en combustión e introducir elementos pirotécnicos.