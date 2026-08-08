Tomás Gutiérrez, meteorólogo: "Vamos a poder ver el eclipse sin nubes, pero hay que estar muy pendientes del calor"

El 12 de agosto se acerca y los preparativos para vivir el eclipse total de sol se ultiman en todos los puntos que se va a poder observar este fenómeno astronómico en su totalidad.

Sin embargo, nada de eso importa si la meteorología no acompaña. La Agencia Estatal de Meteorología ha realizado una predicción especial de cara al clima que va a desarrollarse en la Península en un día tan señalado.

Abierto a cambios, la Aemet prevé que se va a vivir una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados.

Concretamente Aragón es uno de los puntos que mayor interés ha suscitado ya que tanto en la provincia de Teruel como en la mayoría de Zaragoza se va a poder observar en su totalidad.

La comunidad va a presentar, al igual, que en la mayoría de la península unas "condiciones de estabilidad". "El escenario mayoritario es que tengamos estabilidad en cuestión de nubes sobre todo en las zonas de totalidad", confirma Tomás Gutiérrez, meteorólogo de la Aemet en Aragón.

Si bien, dentro de las predicciones "no es descartable" la presencia de un poco de nubosidad de evolución en los sistemas montañosos como Gúdar-Javalambre o la sierra de Albarracín a la hora del eclipse. Si bien tranquiliza que las "posibilidades son bajas".

"De momento podemos estar contentos con las predicciones de nubosidad que tenemos, lo más probable es que se pueda ver bien el eclipse en toda la región", subraya Gutiérrez.

En el resto de España, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán. Además, se desarrollarán intervalos de nubosidad según avanza la tarde en el tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía.

Atentos a las altas temperaturas

Aunque todo el mundo mira al cielo para ver cuál va a ser su estado en el momento del eclipse, Gutiérrez alerta que la alerta ese día son las altas temperaturas que se esperan.

"Habrá que estar muy pendientes de la temperatura. Va a hacer calor ya que se espera un repunte de temperaturas el miércoles", informa.

Según el parte de la Aemet, en Zaragoza se esperan máximas de 40 grados y mínimas de 24. Mientras tanto, en Arcos de las Salinas, municipio que alberga el Observatorio Astrofísico de Javalambre las temperaturas oscilan los 32 grados de máxima y 18 de mínima.

Un escenario de altas temperaturas que hay que tener en cuenta ya que muchos aficionados van a pasar horas a la intemperie esperando el momento del eclipse bajo estas condiciones.

Un riesgo que también supone para los incendios: "Vamos a tener temperaturas muy altas, las precipitaciones son escasas y eso son condiciones favorables a que haya incendios", incide.

A pesar de esta primera predicción, el meteorólogo incide que hay que estar atentos a la evolución de las mismas aunque es optimista de que "tenemos todas la papeletas para poder disfrutar del fenómeno".