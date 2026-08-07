Ya es oficial: la zona de bares más popular de Zaragoza ya cuenta con la distinción de Bien de Interés Turístico de Aragón

El Tubo ya es, oficialmente, Bien de Interés Turístico de Aragón.

El Gobierno autonómico ha concedido este reconocimiento a uno de los espacios más emblemáticos y con mayor tradición de Zaragoza, tras la solicitud y el expediente tramitado por el Ayuntamiento bajo el impulso de la alcaldesa, Natalia Chueca.

La resolución, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial de Aragón, destaca a El Tubo como un enclave de referencia y de profundo arraigo, "que constituye una experiencia auténtica de la cultura local y un núcleo activo de la vida económica, social y cultural de la ciudad".

La alcaldesa ha celebrado la concesión de una distinción que, a su juicio, "recoge el reconocimiento oficial al valor cultural, urbanístico y gastronómico de El Tubo, con beneficios interesantes para la zona y para Zaragoza". Además, ha subrayado que "El Tubo forma parte de la identidad de la ciudad y es una de las mejores cartas de presentación de la ciudad para quienes nos visitan".

Entre los argumentos que han respaldado la candidatura sobresale el valor patrimonial e histórico de este espacio, con más de un siglo de vida y situado entre las calles Mártires, 4 de Agosto, Cinegio, Libertad, Blasón Aragonés, Ossau, Plaza Sas, Pino y Estébanes.

La orden pone el foco en que El Tubo va mucho más allá de su oferta hostelera. "No se trata únicamente de una zona de hostelería, sino de un auténtico producto turístico urbano, capaz de proyectar una imagen diferencial de la ciudad asociada a la autenticidad, la gastronomía, la convivencia y la vitalidad del centro histórico", recoge el documento.

Natalia Chueca en el Tubo. Ayuntamiento de Zaragoza

Beneficios estratégicos para El Tubo y Zaragoza

La declaración supone un importante impulso para una de las principales áreas dinamizadoras de la hostelería zaragozana. Según los datos de la Asociación de Empresarios Sector El Tubo, el enclave genera 302 empleos directos y 1.100 indirectos, con plantillas medias de 5,5 trabajadores y una facturación global cercana a los 20 millones de euros.

Entre las principales ventajas de esta distinción figura una mayor proyección turística y un refuerzo de la promoción institucional. A partir de ahora, El Tubo pasará a formar parte de los circuitos oficiales de promoción del Gobierno de Aragón, tanto a nivel nacional como internacional, reforzando así su capacidad para atraer visitantes.

El reconocimiento también supone un respaldo al patrimonio histórico y gastronómico de este emblemático rincón de Zaragoza. Sus calles conservan vestigios romanos, mudéjares y modernistas, además de albergar establecimientos centenarios tan representativos como Casa Lac o el cabaret El Plata.

A esta riqueza patrimonial se suma una intensa actividad de dinamización impulsada por la Asociación de Empresarios Sector El Tubo. Además de organizar sus propias fiestas, la entidad desarrolla iniciativas como "El Tubo #PorElClima", orientadas a avanzar hacia la neutralidad climática y las cero emisiones.

Desde la asociación han agradecido la resolución favorable, que consideran un respaldo al trabajo desarrollado durante los últimos años para posicionar El Tubo como un referente turístico y gastronómico.

Su presidente, Emilio Peña, ha destacado que iniciativas como "El Tubo #PorElClima" o la celebración de unas fiestas propias han contribuido a reforzar la proyección del barrio.

"Queremos manifestar nuestro agradecimiento por el apoyo que se da a El Tubo. Este reconocimiento nos va a permitir impulsar la renovación que recoge nuestro plan director, mejorando la decoración, la pavimentación y la iluminación. Como asociación, seguiremos trabajando para obtener un reconocimiento a nivel nacional y consolidarnos como uno de los principales barrios gastronómicos urbanos de España", ha señalado.