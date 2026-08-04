Aragón lucha contra dos nuevos incendios forestales: los bomberos trabajan en la extinción de siete activos

Las últimas tormentas con presencia de rayos que cayeron en la tarde del lunes apuntan que están causando la activación de nuevos incendios forestales en Aragón.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, a lo largo de este martes se han conocido dos nuevos focos de incendios. Uno de ellos afecta a la zona de Viu, en la Ribagorza.

Las llamas han obligado a desplazar a medios del Operativo de Infoar con medios aéreos compuestos por tres helicópteros y dos brigadas terrestres.

A este dispositivo también ha llegado refuerzo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica con una Brigada Forestal desde Lubia, un helicóptero bombardero y dos aviones anfibios.

Al incendio de la Comarca de la Ribagorza hay que sumar el de la Peña Montañesa en la Comarca de Sobrarbe. Por el momento, se han desplazado una brigada terrestre y una autobomba por parte de Infoar.

En ambos conatos se desconoce la magnitud de la afección y las hectáreas quemadas.

Mientras tanto se trabaja en el incendio declarado este lunes en Loporzano que ha afectado de momento a 25 hectáreas en la Sierra Valles. En su extinción trabajan medios aéreos de Infoar y Miteco acompañados de brigadas terrestres de ambas instituciones.

Como también en el de Nueno que tiene una estimación de 5 hectáreas dañadas por el fuego.

Desde el Gobierno de Aragón no descartan la aparición de más incendios forestales como consecuencia de la "elevada" carga eléctrica y de rayos por las últimas tormentas.

Continúan los trabajos en otros tres incendios

Además de estos últimos cuatro incendios, los dispositivos de Infoar continúan trabajando en la extinción del incendio de Seira y Campo. En este primero los bomberos forestales se están encontrando con la dificultad del terreno y al encontrarse a 2.000 metros de altura.

Una dificultad que se han encontrado en el incendio de Plan que tras 17 días activos los trabajos se mantienen con una "evolución favorable" tras quemar alrededor de 90 hectáreas.