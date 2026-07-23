Aagesen señala a Azcón por votar en contra de los fondos para climatizar aulas: "Quería incluir los colegios concertados"

Aagesen y Azcón, en su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Orés Gobierno de Aragón

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado directamente al Gobierno de Jorge Azcón por ser la única que, dice, votó en contra del reparto de fondos para instalar aires acondicionados en las aulas.

Según ha desvelado Aagesen en una entrevista en la Cadena SER, el Gobierno de Aragón votó en contra de este reparto porque pretendía que se incluyera a los centros concertados.

🎙️ Sara Aagesen revela que el Gobierno de Aragón solicitó usar dinero público estatal para instalar aires acondicionados en colegios concertados. pic.twitter.com/hFzJbRqbqB — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 23, 2026

“Se adoptó por unanimidad, salvo por una comunidad autónoma, Aragón. Quería un reparto en el que se incorporaran colegios concertados, no solo los públicos. Es lo que solicitaron”, ha apuntado la ministra.

Una posibilidad que, a juicio de la vicepresidenta, no entraba en los planes del Gobierno de España.

“Nosotros, como Administración General del Estado, utilizamos el dinero público en la enseñanza pública”, ha señalado.

Estos fondos se aprobaron el pasado martes en una Conferencia Sectorial de Energía, que adjudicó más de 14 millones a Aragón para climatizar hospitales y centros de salud, y centros educativos públicos. En concreto, fueron 7,4 millones para instalaciones sanitarias y 4,3 para educativas.

Tras estas declaraciones, desde el Gobierno de Aragón explican que se abstuvieron por considerar que el reparto de fondos excluye a una parte de la educación sostenida con fondos públicos.

"El Ejecutivo aragonés comparte plenamente el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los centros educativos y acelerar su adaptación frente a los efectos del cambio climático, mediante actuaciones que reduzcan el consumo energético, mejoren el confort térmico y contribuyan a los objetivos de descarbonización", explican fuentes del Gobierno de Aragón.

De hecho, acusan al Ministerio de excluir a la concertada "por motivos meramente ideológicos", lo que supone, a su juicio, una "discriminación para una parte del alumnado y de las familias" que también financian el sistema educativo mediante fondos públicos.

La relación de Aragón con el Ministerio para la Transición Ecológica es un tira y afloja en diversos asuntos. Un ejemplo se vio este miércoles, cuando el presidente Azcón primero agradeció su implicación en la lucha contra los incendios.

“Llamé a la ministra para agradecerle los medios que estaban destinando a Aragón para apagar los fuegos y, al día siguiente, vino a nuestra Comunidad”, destacaba el presidente.

Sin embargo, apenas unos minutos después, Azcón le dio un tirón de orejas por el bloqueo a los concursos de conexión a la red eléctrica.

“Cuando hablo con el Ministerio y la ministra siempre me dicen lo mismo, que es inminente, pero llevan años de retraso y es difícil que tomen las decisiones que ya deberían haber tomado. Creo que hoy el Ministerio tiene problemas importantísimos de corrupción que están paralizando muchos proyectos que tienen que ver con Aragón”, añadía.