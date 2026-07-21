Un nuevo incendio en Ejulve (Teruel) obliga a activar la UME y desalojar un municipio tras arrasar ya unas 1.000 hectáreas

Aragón vuelve a enfrentarse a un importante incendio forestal en un verano especialmente duro para España y, en particular, para esta comunidad autónoma, marcada por la sucesión de grandes incendios.

El último se ha declarado en el municipio turolense de Ejulve, donde las llamas permanecen activas y ya han calcinado de forma provisional unas 1.000 hectáreas.

La gravedad de la situación ha llevado a activar la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras el Gobierno de Aragón mantiene el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2, Nivel 2.

Durante la noche, el servicio de emergencias 112 Aragón ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población para ordenar la evacuación preventiva del municipio de Molinos, de 232 habitantes (INE 2025), ante el avance del fuego y el riesgo para sus vecinos.

Además, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del 112 Aragón, que hasta ahora coordinaba las labores de extinción del incendio de Orés (Zaragoza), ha sido trasladado a Ejulve para asumir la dirección operativa de esta nueva emergencia.

Este nuevo incendio se produce solapándose prácticamente con la estabilización del incendio de Orés, uno de los incendios forestales más graves registrados en Aragón en los últimos años tras arrasar cerca de 16.000 hectáreas, reflejando la complicada campaña de incendios que atraviesa España este verano.

Medios desplegados

Para este martes 21 de julio, el dispositivo del operativo INFOAR cuenta con siete brigadas terrestres, seis autobombas, dos bulldozers (con otros dos en camino), cinco medios aéreos y un helicóptero de coordinación.

Además, participan efectivos del Grupo de Apoyo al Director de Extinción (GADEX), varios Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) como jefes de sector, así como el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y la Dirección de Extinción.

Como mencionaba anteriormente, a este despliegue se suma una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa. Un cuerpo que ya se ha movilizado en hasta siete ocasiones en cuestión de un mes.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado un helicóptero bombardero y dos aviones de ala fija, mientras permanece pendiente la incorporación de otros medios aéreos en función de la evolución del incendio.