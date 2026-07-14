Estabilizado el incendio del Matarraña: se retira la UME y se baja a nivel 1, pero los vecinos no pueden volver a sus casas

"El incendio del Matarraña está estabilizado, no apagado pero bajo control", ha asegurado el consejero Roberto Bermúdez de Castro tras la celebración del CECOPI este martes por la mañana en el 112.

La UME se ha retirado y se ha bajado el nivel de emergencia a Situación Operativa 1- Nivel 1. No obstante, las autoridades mantienen una vigilancia activa con brigadas locales debido a que el fuego no se considera extinguido.

La preocupación principal radica en el empeoramiento del clima, ya que se esperan altas temperaturas, vientos intensos y posibles tormentas secas que podrían reactivar las llamas.

Por motivos de seguridad ciudadana, se ha prohibido el regreso de los residentes a sus fincas rurales hasta que mejoren las condiciones.

"No podemos bajar la guardia. Aunque el incendio está estabilizado, todavía hay zonas dentro del perímetro con rescoldos y puntos mal quemados que podrían reactivarse. Además, en las próximas horas se espera un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con viento de hasta 50 km/h. Por todo ello, y por la seguridad de las personas, no vamos a permitir todavía la vuelta a las masías. Entendemos la situación de los vecinos, pero pueden esperar un día más si con ello garantizamos su seguridad", ha comentado el consejero.

Únicamente se ha autorizado la reanudación de obras en un hotel cercano bajo estrictas medidas de protección y comunicación constante.

Para este martes, se mantendrán trabajando sobre el terreno más de 80 efectivos de los distintos cuerpos. Por parte del INFOAR, están presentes 8 brigadas terrestres, 8 autobombas, 2 bulldozer, 1 helicóptero ligero y 1 helicóptero mediano.

También se cuenta con medios de la Diputación Provincial de Teruel, la Diputación Provincial de Castellón, Protección Civil, Guardia Civil y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita.

En cuanto a la previsión meteorológica, el viento se mantendrá durante la mañana de dirección variable y de baja intensidad. A partir de las 12.00 horas, soplará en dirección sur o sureste.

Se esperan rachas cercanas a los 50 km/h entre las 17.00 y las 20.00 horas. La humedad se ha recuperado, y se espera que por la tarde baje al 40%.

Las temperaturas se mantienen con un ligero ascenso, y se esperan tormentas con posibilidad de granizo durante la tarde noche. Hay aviso nivel amarillo por tormentas para hoy entre las 17.00 y las 23.59 horas en Gúdar, el Maestrazgo y el Bajo Aragón.El CECOP se reunirá esta tarde a las 19.30 horas para analizar de nuevo la situación.