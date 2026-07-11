Aragón vuelve a activar este domingo la alerta Rojo Plus por riesgo de incendios: máximo peligro en 12 comarcas

Trabajos del operativo de extinción en el incendio de Castillonroy (Huesca) Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ha vuelto a activar la alerta Rojo Plus durante todo el domingo 12 de julio ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales prevista para estas zonas.

Al igual que el pasado viernes, solo se ha activado en 12 comarcas, y no en todo el territorio.

En concreto, son las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Campo de Cariñena, Cinco Villas, La Litera, La Ribagorza, Los Monegros, Matarraña, Ribera Baja del Ebro y Somontano de Barbastro.

En la Comarca de La Ribagorza, se excluyen de la declaración de situación de alerta Rojo Plus los términos municipales de Benasque, Castejón de Sos, Chía, Montanuy, Sahún, Sesué y Villanova.

En el resto del territorio aragonés que no ha sido mencionado en las zonas de alerta Rojo Plus, permanecerán vigentes las restricciones por la Alerta Roja.

Durante la vigencia de la alerta Rojo Plus queda prohibido encender fuego en cualquier espacio abierto; realizar quemas de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda o restos forestales, quedando suspendidas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego; o utilizar maquinaria o equipos en montes y zonas rurales que puedan generar chispas, llamas o descargas eléctricas.

Además, tampoco se permite utilizar ahumadores para la actividad apícola en el medio natural; arrojar colillas, brasas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio; o usar material pirotécnico o celebrar espectáculos que incluyan fuego o elementos pirotécnicos.

La orden permite el desarrollo de las principales labores agrarias, entre ellas la siembra, el abonado, el riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos, la atención al ganado y el transporte de productos agrícolas ya recolectados.

La cosecha y el empacado de cereal podrán realizarse únicamente hasta las 12.00 horas y deberán contar con maquinaria auxiliar dotada de aperos de labranza y con los medios humanos necesarios para actuar de forma inmediata en caso de incendio. Estas actividades no tendrán limitaciones si se realizan en las zonas de regadío modernizado.

También podrán llevarse a cabo actuaciones urgentes para el restablecimiento de servicios básicos de suministro de agua, energía o telecomunicaciones, siempre que hayan sido comunicadas previamente al 112 y se desarrollen con las medidas de seguridad adecuadas.