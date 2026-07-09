Aragón vuelve a activar la alerta Rojo Plus por el riesgo de incendios: esta vez solo afectará a seis comarcas de Huesca

El Gobierno de Aragón ha declarado la situación de Alerta Rojo Plus para las comarcas de Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio, La Litera, Los Monegros y Bajo Cinca durante todo el día 10 de julio ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales prevista para estas zonas.

En el resto del territorio aragonés, exceptuando las seis comarcas mencionadas en Alerta Rojo Plus, permanecerán vigentes las restricciones por la Alerta Roja.

Durante la vigencia de la alerta Rojo Plus queda prohibido encender fuego en cualquier espacio abierto; realizar quemas de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda o restos forestales, quedando suspendidas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego; o utilizar maquinaria o equipos en montes y zonas rurales que puedan generar chispas, llamas o descargas eléctricas.

Además, tampoco se permite utilizar ahumadores para la actividad apícola en el medio natural; arrojar colillas, brasas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio; o usar material pirotécnico o celebrar espectáculos que incluyan fuego o elementos pirotécnicos.

La orden permite el desarrollo de las principales labores agrarias, entre ellas la siembra, el abonado, el riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos, la atención al ganado y el transporte de productos agrícolas ya recolectados.

La cosecha y el empacado de cereal podrán realizarse únicamente desde las 06.00 horas y hasta las 12.00 horas y deberán contar con maquinaria auxiliar dotada de aperos de labranza y con los medios humanos necesarios para actuar de forma inmediata en caso de incendio. Estas actividades no tendrán limitaciones si se realizan en las zonas de regadío modernizado.

También podrán llevarse a cabo actuaciones urgentes para el restablecimiento de servicios básicos de suministro de agua, energía o telecomunicaciones, siempre que hayan sido comunicadas previamente al 112 y se desarrollen con las medidas de seguridad adecuadas.

La activación de la alerta Rojo Plus ha provocado un fuerte enfado por parte de los agricultores, que incluso se reunieron con la consejera Arancha Simón para buscar una interlocución con el Gobierno, pese a que la competencia recae en los departamentos de Interior y Medio Ambiente.

En esta ocasión, al contrario que en las anteriores, únicamente se activa en seis comarcas, y no en todo el territorio, que era una de las peticiones de las organizaciones agrarias.