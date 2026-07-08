Zaragoza refrescará la plaza del Pilar para evitar las altas temperaturas durante el partido España-Bélgica

Zaragoza refrescará la plaza del Pilar para celebrar el partido España-Bélgica por todo lo alto. El salón de los zaragozanos será el epicentro de la fiesta, donde se colocarán pantallas gigantes para ver el encuentro, según ha anunciado la alcaldesa Natalia Chueca esta mañana.

Y, para evitar que el calor extremo de estos días juegue una mala pasada durante el evento, desde el Ayuntamiento baldearán toda la superficie de la plaza horas antes del partido. Con esta medida, se pretende bajar las temperaturas de la zona que concentrará a miles de ciudadanos durante, por lo menos, 90 minutos.

El Ayuntamiento habilitará un operativo específico que incluirá la instalación de aseos portátiles y, al igual que en el anterior partido, se podrá disfrutar de una previa con animación musical de DJ Castas y el speaker DavidAso. Con esta iniciativa, el Gobierno municipal quiere seguir fomentando el deporte como elemento de convivencia y ofrecer a los zaragozanos la posibilidad de vivir juntos una nueva noche histórica para la selección española en un enclave tan emblemático como la Plaza del Pilar.

Además, la elección de la Plaza del Pilar supone la recuperación de un escenario con un importante valor simbólico para el fútbol español y para la ciudad de Zaragoza. Fue allí donde miles de zaragozanos presenciaron en 2010 la retransmisión en pantalla gigante de la final del Mundial entre España y Países Bajos, convirtiéndose después en uno de los principales puntos de celebración de aquella inolvidable noche.

Tras el extraordinario ambiente vivido el pasado lunes en el encuentro de octavos de final, con más de 5.000 aficionados en el Pabellón Príncipe Felipe, el Consistorio vuelve a ofrecer un espacio de encuentro para compartir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año. En esta ocasión, sin embargo, la retransmisión no podrá celebrarse en el Príncipe Felipe, ya que estaba reservado desde hace meses para el concierto de Aitana.

"Como muchos me pedisteis que viésemos el próximo partido de la selección española en la Plaza del Pilar, este viernes vamos a animar a nuestra selección desde aquí. Vamos a instalar una gran pantalla y otras de refuerzo para que todos juntos vengamos, una vez más, a animar a nuestra selección y a desearle mucha suerte", ha anunciado la alcaldesa NataliaChueca.