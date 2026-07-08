Aragón pide la zona catastrófica para Leciñena, Robres y Alcubierre tras los graves incendios forestales

Los efectivos combaten las llamas en el incendio de Tamarite. Infoar Gobierno de Aragón

Aragón pedirá la zona catastrófica para Leciñena, Robres y Alcubierre por los graves incendios forestales de este verano.

Solo en el primero arrasó más de 3.000 hectáreas y ocasionó graves daños forestales y agrícolas, convirtiéndose en uno de los peores del año.

Así, el Ejecutivo ha trasladado oficialmente la petición de que estos tres puntos sean declarados zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil al Gobierno de Pedro Sánchez.

Hace unas semanas hizo lo mismo con Tamarite de Litera y aunque en este último Consejo de Ministros no ha habido novedades, la DGA espera que lleguen en las próximas semanas.

Y más teniendo en cuenta que este tipo de declaraciones han de resolverse municipio por municipio.

La petición, ha explicado el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, se fundamenta en los daños registrados en masas forestales, cultivos, explotaciones agrícolas y granjas.

Durante el incendio, han recordado desde el Ejecutivo, fue necesario activar el nivel 2 del plan especial de protección civil, movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y solicitar el apoyo de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Más acuerdos

El Consejo de Gobierno también ha autorizado incrementar en 7,6 millones de euros el Bono Alquiler Joven con el objetivo de "atender el mayor número posible de solicitudes".

Esta nueva inyección, explican, se debe "al desajuste constatado entre los fondos reservados originalmente y el alto volumen de demandas presentadas por los jóvenes aragoneses".

Así, se destinarán otros 7,6 millones de euros procedentes "del compromiso financiero formalizado con el Ministerio de Vivienda", elevando el total hasta los 15,2 millones.

Este bono está destinado a menores de 36 años. En líneas generales, la ayuda será de 250 euros a lo largo de 24 mensualidades.

En la anterior convocatoria, la de 2024, se destinó la misma cifra y las ayudas llegaron a cerca de 1.300 jóvenes.