La Universidad de Zaragoza centra en la tecnología y la adaptación a las necesidades de Aragón su plan estratégico

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea (i), y el vicerrector de Planificación y Desarrollo Estratégico, José Ramón Beltrán (d), presentan el primer Plan Estratégico de la Universidad de Zaragoza (2026-2030) Javier Cebollada EFE

La Universidad de Zaragoza ya tiene su plan estratégico de cara a 2026-2030 en el que se centran sus líneas de trabajo a elaborar en 8 puntos globales en los que la tecnología y la adaptación a las necesidades del territorio son ejes vertebradores del mismo.

El plan fue aprobado este lunes en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y presentado este martes en rueda de prensa por la rectora, Rosa Bolea, y el vicerrector de planificación y desarrollo estratégico, José Ramón Beltrán.

"Este plan integra siempre un firme compromiso con el desarrollo de Aragón. Somos la universidad pública que se nutre de la financiación de nuestra comunidad como consecuencia debemos devolver el potencial de nuestro talento", ha destacado la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

De esta forma, Bolea ha detallado que se trata de un documento "vivo, dinámico y a demanda de la sociedad". Así, da respuesta a la aceleración digital, la irrupción de la Inteligencia Artificial, la competencia internacional por el talento y busca promover modelos sostenibles.

En materia, el plan estratégico se nutre de ocho líneas en las que se centra el desarrollo de la línea académica con una apuesta por las microcredenciales. Sobre este punto la rectora ha destacado que la Universidad de Zaragoza ha sido la institución universitaria que "más microcredenciales ha sacado este año" como una apuesta para complementar la formación de los grados universitarios.

En esta línea ha incidido en que desde el equipo de Gobierno se está analizando la situación actual y económica de Aragón para adaptar la oferta a las necesidades como es en el caso de los centros de datos.

"Hemos evolucionado con la demanda que nos rodea dentro de las necesidades del alumnado. Hemos aumentado plazas en Matemáticas o Ingeniería porque entendemos que necesitamos mucho músculo ahí", ha subrayado.

Asimismo, también se recoge aumentar las plazas en residencias universitarias, ya sea con la construcción de nuevas edificaciones o con convenios con las ya existentes, como ha detallado el vicerrector de innovación.

Más allá de esta primera línea, el plan estratégico se centra en dar impulso a una investigación de excelencia en un ecosistema científico competitivo y la búsqueda de una mayor empleabilidad de los egresados.

En esta misma línea también inciden en cuidar el talento interno e impulsar una universidad global apoyando nuevos modelos formativos en colaboración con otros países del mundo. Asimismo, insisten en un compromiso cultural, la transformación de los campus en sostenibles e inteligentes. Como último punto se fijan en la gobernanza institucional.

El reto de la nueva Facultad de Medicina

Dentro de la transformación de los campus, el mayor reto al que se enfrentan y el que, según la rectora, va a suponer un 80% de la financiación de este bloque es el proyecto de la nueva Facultad de Medicina.

La obra, que lleva varios retrasos, se encuentra ya redactado el proyecto y a punto de sacar a licitación las obras para que comiencen según el tiempo estimado en 2027. En un inicio se tenía la idea de que fuera en dos fases, pero finalmente se va a desarrollar en una sola por una cuestión económica y de tiempo, según ha remitido Bolea.