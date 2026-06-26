El gran incendio de Tamarite "se podría dar por estabilizado" según evolucionen los trabajos durante la noche

Pequeños pasos a favor. La directora de extinción de incendios de Infoar, Cristina Lafragueta, ha actualizado que "tal vez se podría dar por estabilizado" el fuego que tiene un perímetro establecido de 4.400 hectáreas.

"Preferimos ser prudentes y esperar un poco pasar la noche y a lo mejor si de cara ya a mañana según cómo amanezca el día y si todo continúa como hasta ahora se podría dar por estabilizado", ha aclarado.

Así, ha explicado que los trabajos a lo largo de este viernes se han centrado, sobre todo, en la extinción de masas forestales y en salvaguardar los núcleos de población. "Los trabajos, gracias a la meteorología, están siendo efectivos sobre todo durante las horas centrales del día", ha detallado.

A pesar del buen hacer, sí que ha incidido que se han dado algunas reproducciones, pero que han sido "solventadas" con ayuda de los medios aéreos.

De esta forma, en la tarde del viernes se ha producido un cambio en el incendio ya que durante este jueves los trabajos se centraron en suelo agrícola, ahora ya se centran en zona forestal. Lafragueta ha querido agradecer el trabajo de los agricultores en frenar la extensión en esas franjas de siembra mediante cortafuegos.

Vuelta a casa

Por otra parte, ante el devenir de estas noticias los vecinos de Calasanz podrían volver a sus casas "si la evolución es favorable" del incendio.

Según ha confirmado Juanjo Serrano, técnico de Protección Civil, esta situación sería posible en función de cómo avancen los trabajos de extinción y se valore el riesgo para los vecinos. Los 55 afectados fueron evacuados por la tarde de este jueves y reubicados en Monzón ante la intensidad que estaba cogiendo el fuego y la proximidad a la localidad.

Así, ha tranquilizado que "todos los desalojados se encuentran bien" y todas decisiones se han basado en "proteger a los bienes y a las personas" del incendio.

Por otro lado, ha comunicado que la pedanía Azanuy ha sufrido cortes de suministro eléctrico, pero por el momento no se puede acceder hasta la misma "por la proximidad del fuego".