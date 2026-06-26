Aragón declara la Alerta Rojo Plus por riesgo extremo de incendios en todo el territorio: estas son las restricciones

El Gobierno de Aragón ha activado la alerta rojo plus por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio de la Comunidad durante los días 26, 27 y 28 de junio. Se da en una situación excepcional cuando un gran dispositivo combate el intenso incendio declarado en Tamarite de Litera.

La orden conjunta firmada por los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, establece el nivel de máxima precaución previsto en el sistema de emergencias autonómico ante la situación actual de riesgo extremo.

En este escenario, se aplican las restricciones más severas para evitar cualquier posible foco de incendio. Queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, así como en áreas recreativas y zonas de acampada, y se suspenden todas las quemas agrícolas o forestales, aunque estuvieran autorizadas.

También se restringe el uso de maquinaria que pueda generar chispas en el monte y su entorno, el uso de material pirotécnico y la celebración de eventos deportivos o públicos en zonas forestales.

Además, se limita el acceso con vehículos a motor a los montes, salvo en casos justificados como actividades profesionales, acceso a viviendas o actuaciones de emergencia o de interés general.

Al mismo tiempo, la orden garantiza la continuidad de la actividad esencial. El sector agrario podrá seguir desarrollando tareas como siembra, riego, tratamientos, recolección o atención al ganado, así como el transporte de productos agrícolas.

Igualmente, se permiten actuaciones imprescindibles para el funcionamiento de los servicios básicos, como reparaciones urgentes en infraestructuras de energía, agua o telecomunicaciones, siempre que se adopten medidas de seguridad y se comuniquen previamente al 112.

Con esta activación, el Gobierno de Aragón refuerza la prevención y aclara qué implica el nivel rojo plus: se paralizan las actividades de riesgo, pero se mantienen las imprescindibles para garantizar el funcionamiento del medio rural y los servicios básicos.