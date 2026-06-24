El Gobierno de Aragón ya trabaja en atraer más conciertos al Ibercaja Estadio y postula también a El Alcoraz

Montaje del escenario de conciertos en el Ibercaja Estadio E. E.

El Gobierno de Aragón se encuentra en conversaciones para atraer más conciertos al Ibercaja Estadio en los próximos años. Leiva y Romeo Santos subirán el telón, y desde el Ejecutivo autonómico ya se trabaja para seguir impulsando la oferta cultural de la ciudad.

En el convenio entre el Gobierno y la sociedad La Nueva Romareda, hecho público este miércoles, se encomienda al ente autonómico como el responsable de elegir qué conciertos se celebrarán en el Ibercaja Estadio.

Además, como ya adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el Gobierno de Aragón será el encargado de sufragar aquellos costes que puedan derivarse de la celebración de los conciertos, como reponer el césped. En esta ocasión, y de forma puntual, La Nueva Romareda le pasará directamente la factura a la empresa suministradora por un defecto en la instalación.

En cualquier caso, la celebración de conciertos tiene una limitación importante: el calendario. Y es que todo tipo de eventos estará condicionado a que no interfiera en los partidos del Real Zaragoza, por lo que es prácticamente inviable que haya cualquier acto en el transcurso de la temporada.

Este verano, el Real Zaragoza deberá tener el césped listo el 8 de agosto, cuando celebrará el Trofeo Carlos Lapetra frente a la Real Sociedad B, y no será hasta mayo cuando vaya a quedar de nuevo liberado.

“Tenemos conversaciones, que esperamos poder ir anunciando, pero para las giras es complicado encontrar”, reconocía la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y miembro del Consejo de Administración de La Nueva Romareda SL, Mar Vaquero.

Para las próximas Fiestas del Pilar, sí está previsto realizar un evento de drones inspirado en Harry Potter en el Ibercaja Estadio, los días 16 y 17 de octubre.

La compra de El Alcoraz

Mientras, en el Gobierno aragonés se está también pendiente de poder completar la compra del estadio de El Alcoraz a la SD Huesca, con la intención de utilizarlo también como sala de conciertos.

“En el protocolo con el Huesca se estipulaba que se pudiera destinar también a actividades culturales y abrirlo a la sociedad oscense, aumentando el atractivo de la ciudad. Espero que en breve se pueda finalizar y formalizar”, explica Vaquero.

Esta operación, valorada en 24 millones de euros, supondría también un fuerte espaldarazo económico a la SD Huesca, que debe afrontar el recorte presupuestario que supondrá el descenso a Primera RFEF.

“El objetivo es apoyar a los tres principales clubes de capitales de provincia, con La Romareda, la compra de El Alcoraz y el impulso de Pinilla en Teruel, y completar una oferta deportiva y cultural”, añade.