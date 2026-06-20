Alerta roja por riesgo de incendios forestales en Aragón: la ola de calor disparará las máximas hasta 43 grados
Un total de 19 zonas de la Comunidad permanecerán en nivel máximo de alerta durante este sábado 20 de junio con sus consiguientes restricciones.
Te puede interesar: Confirmado por el Ayuntamiento: se cancelan las hogueras de San Juan por las altas temperaturas
La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, sábado 20 de junio, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 19 zonas de la Comunidad.
Las zonas en Alerta roja son: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Moncayo y Aranda, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro-Valmadrid, Muelas del Ebro-Zuera, Sierras Ibéricas Centrales, Prepirineo Occidental, Prepirineo Central, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia, Javalambre, Mijares y Valle del Ebro Agrícola.
El máximo nivel de alerta no afecta a zonas del sudeste y sudoeste de la provincia de Teruel donde permanecen en nivel naranja al igual que la mayor parte del Pirineo que se encuentra en nivel naranja y amarillo.
🔴 🔥 Alerta roja por peligro de incendios forestales en gran parte de Aragón para este sábado.— Gobierno de Aragón (@GobAragon) June 20, 2026
⚠️📍 Un total de 19 zonas de la Comunidad permanecerán en nivel máximo de alerta durante este sábado 20 de junio con sus consiguientes restricciones.
ℹ️ https://t.co/WDaqyH7PsW pic.twitter.com/DjlUhMBsoZ
A lo largo del día de hoy se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la Comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, además de la topografía.
Prohibiciones
Se recuerda que en el Nivel de Alerta Rojo se establecen las siguientes prohibiciones:
- Encender fuego en espacios abiertos. Se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.
- Encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También arrojar o abandonar objetos en combustión.
- Se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.
- En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas