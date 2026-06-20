Alerta roja por riesgo de incendios forestales en Aragón: la ola de calor disparará las máximas hasta 43 grados

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, sábado 20 de junio, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 19 zonas de la Comunidad.

Las zonas en Alerta roja son: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Moncayo y Aranda, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro-Valmadrid, Muelas del Ebro-Zuera, Sierras Ibéricas Centrales, Prepirineo Occidental, Prepirineo Central, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia, Javalambre, Mijares y Valle del Ebro Agrícola.

El máximo nivel de alerta no afecta a zonas del sudeste y sudoeste de la provincia de Teruel donde permanecen en nivel naranja al igual que la mayor parte del Pirineo que se encuentra en nivel naranja y amarillo.

🔴 🔥 Alerta roja por peligro de incendios forestales en gran parte de Aragón para este sábado.



⚠️📍 Un total de 19 zonas de la Comunidad permanecerán en nivel máximo de alerta durante este sábado 20 de junio con sus consiguientes restricciones.



ℹ️ https://t.co/WDaqyH7PsW pic.twitter.com/DjlUhMBsoZ — Gobierno de Aragón (@GobAragon) June 20, 2026

A lo largo del día de hoy se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la Comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, además de la topografía.

Prohibiciones

Se recuerda que en el Nivel de Alerta Rojo se establecen las siguientes prohibiciones: