Karen, opositora de Educación Infantil: "Tu vida se paraliza hasta que consigues una plaza en un colegio"

A la tercera va la vencida. Ese es el mantra que se ha inculcado Karen Vergara, esta joven zaragozana de 30 años que lleva seis años opositando para Educación Infantil y que este próximo sábado 20 de junio se presenta a su tercer examen de oposición.

La realidad es que esta maestra no es que haya suspendido en ninguna de las ocasiones, sino que ha aprobado, pero se ha quedado sin plaza ante la alta demanda y las pocas que se ofertan.

"Se trata de una oposición que aprobar no significa acabar trabajando porque si no eres de las mejores y consigues plazas, a veces aprobar no significa nada", lamenta esta joven. Así, con 30 años confiesa "no haber pisado aún un aula como profesora".

En esta nueva convocatoria a Educación Infantil se presentan 2.239 personas para 70 plazas que se ofertan. Ante un examen que consta de dos ejes principales, uno teórico y otro práctico con exposición ante el Tribunal, esta opositora critica el "nivel subjetivo" de las pruebas: "Hay un factor suerte ahí que no depende de ti por la subjetividad del proceso", incide.

El camino hasta llegar a tener una plaza no es fácil y se debe tener una constancia fija para dedicar todo el tiempo posible para preparar el amplio temario: "Yo llego a la biblioteca a las nueve de la mañana y no me voy hasta las diez de la noche con un parón de 30 minutos para comer", explica sobre su horario.

Una rutina que lleva ejecutando los últimos quince días de oposición ya que antes lo compaginaba con un trabajo a 30 horas que le permitía poder estudiar.

Sin embargo, a pesar de tener un trabajo que le dejaba dedicar horas de estudio con mayor flexibilidad ha tomado la decisión que las semanas previas a la oposición irse al paro voluntariamente "para dedicarme solo a estudiar".

Esta incertidumbre de si ya será su momento y llevar seis años detrás de una plaza, Karen confiesa que le ha derivado una inestabilidad económica al tener trabajos de pocas horas, pero, sobre todo, una inestabilidad emocional.

"Al principio lo coges con muchas ganas, crees que si das lo mejor de ti lo vas a conseguir. Llegas allí, ves que sí, que se reflejan en el resultado, pero al final no consigues una plaza, así que es como que no ha valido de nada", lamenta.

Así, siente que estar en la rueda constante de la oposición supone que "la vida se te paraliza": "No puedes avanzar hasta que consigas entrar, pero es muy complicado".

A pesar de las dificultades Karen tiene claro que su camino es este, su vocación desde pequeña ha sido trabajar con niños, y eso le motiva a continuar año tras año para conseguir su plaza, según confiesa.

"Hay muchísima gente que entra a esta carrera por vocación y yo creo que al final son los que resisten todo este proceso, los que entran al pensar que es una carrera sencilla son los que caen renuncian", reflexiona.

7.393 aspirantes

Además de aspirantes como Karen de Educación Infantil, a la convocatoria general se presentan 7.393 personas para 308 plazas totales.

La oferta pública para maestros también incluye 30 plazas de Educación Primaria a la que se presentan 1.299 personas. A estas les siguen Inglés con 70 plazas a las que aspiran 876 personas y Educación Física con 50 plazas y 1.037 aspirantes.

También Pedagogía Terapéutica (PT) son 45 plazas para 1.061 personas, 20 para Audición y Lenguaje (AL) con 496 opositores, 15 para Música a la que aspiran 298 personas, y Francés con 5 plazas para 170 solicitudes.