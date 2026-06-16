Nuevo varapalo judicial para el Gobierno de Aragón: el TSJA anula los servicios mínimos de la huelga de médicos

El Gobierno de Aragón vuelve a sufrir un nuevo varapalo judicial. En esta ocasión en materia sanitaria ya que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso interpuesto por los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y Fasamet) contra los servicios mínimos fijados en la primera semana de huelga, el pasado diciembre, y replicados en las posteriores convocatorias, hasta la actual.

La Sala ha estimado que los servicios vulneraron el derecho a huelga al no estar suficientemente justificados.

Según señalan los sindicatos, han solicitado al Servicio Aragonés de Salud una reunión urgente para “acordar unos nuevos mínimos adecuados a derecho”.

Además, también recuerdan que todavía no se les ha convocado para negociar las demandas de ámbito autonómico. Por lo que advierten de volver a las movilizaciones "si no se cumple el acuerdo firmado.

La sentencia del TSJA llega cuando los médicos y facultativos de Aragón celebran la quinta huelga de este año contra el Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

En todos los paros, una semana al mes desde febrero, el Salud ha mantenido los mismos servicios mínimos que en diciembre.

Ante la fijación de estos servicios los sindicatos recurrieron contra la orden original. Según indican fijaba unos números superiores a los de momentos como los festivos: "Ahora los magistrados han fallado que son abusivos y vulneran el derecho a la huelga, porque no están motivados de forma suficiente", señalan desde los sindicatos.

La sentencia asimismo condena a la Administración a pagar una indemnización de 1.500 euros. Sin embargo, los Sindicatos Médicos de Aragón subrayan que la principal consecuencia es que los mínimos "deben ser modificados de forma inmediata".

Amenaza de huelga autonómica

Los médicos y facultativos han recordado que la huelga de esta semana se dirige contra el Estatuto Marco, presentado por el Ministerio de Sanidad, pero que siguen pendientes también cuestiones competencia del Gobierno de Aragón para equiparar las condiciones laborales y retributivas de los médicos y facultativos con las de otras comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025.

Estas reclamaciones ya dieron lugar a una semana de huelga solo en la Comunidad el pasado mes de abril, que "puede regresar si el Gobierno de Aragón no cumple su compromiso".

“Es urgente que el consejero de Sanidad llame al Comité de Huelga, pues dejamos en suspenso la huelga autonómica, porque se nos prometió que nos llamarían para iniciar las negociaciones en un mes, y el plazo ya ha pasado”, han señalado los sindicatos.

Ante estas advertencias por parte de los sindicatos, fuentes consultadas de la consejería de Sanidad señalan que se van a reunir en los próximos días con ellos para tratar estos temas.