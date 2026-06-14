Declarado un incendio forestal en la provincia de Huesca: Aragón está en alerta naranja por peligro de incendios

A lo largo de este domingo se han dado un total de siete incendios forestales en Aragón.

Los bomberos forestales están trabajando en la extinción de un nuevo incendio forestal en terrenos de Hoz y Costean, en la provincia de Huesca que ha afectado por el momento a 30 hectáreas.

Según han informado fuentes de Infoar, el incendio de carácter agrícola y forestal se ha originado a las 13.18. Hasta el lugar se ha desplegado un operativo de Infoar para extinguir el fuego.

En la zona están trabajando tres brigadas helitransportadas junto a un helicóptero cada una, procedentes de las unidades de Ejea de los Caballeros, Bailo y Peñalba. Luchando por apagar el fuego se han desplazado cuatro cuadrillas terrestres y cuatro autobombas.

Según ha ido avanzando la tarde, a las 18.48, fuentes de Infoar han indicado que se ha ampliado el personal desplazado incluyendo una nueva brigada helitransportada de la unidad de Brea junto a un helicóptero de coordinación.

A la lucha para extinguir el fuego también se ha sumado tres técnicos (dos de ellos integrados en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción –GADEX–) y personal del Miteco con dos helicópteros procedentes de Navarra y un avión anfibio procedente de Reus.

Según lo previsto por el operativo, los medios aéreos continuarán trabajando hasta el ocaso y las brigadas terrestres continuarán trabajando durante toda la noche tras ser relevadas.

El incendio está en fase de extinción y se desconoce las causas de su inicio.

7 incendios forestales en un día

A este se suman otros seis incendios forestales que se han declarado a lo largo de este domingo. Así, en Teruel se ha extinguido un incendio en Samper de Calanda que ha quemado 2,8 hectáreas.

En Zaragoza está extinguido también un incendio forestal en Marracos que ha dejado 3,2 hectáreas afectadas y está controlado otro en Villanueva de Huerva que por el momento ha quemado 4,5 hectáreas.

Por su parte, en la provincia de Huesca se encuentra extinguido un incendio en Laluenga, controlados uno en Barbastro y La Sotonera.

Este sábado otro incendio agrícola se originó en Luna. Los trabajos de extinción se dieron por finalizados a finalizar la tarde. El fuego terminó por calcinar cuatro hectáreas.

Alerta naranja

Estos incendios se dan en un momento en que Aragón se encuentra en alerta naranja por peligro de incendios forestales en toda la comunidad ante las altas temperaturas que se están registrando.

La comunidad vive unas jornadas de calor en el que en algunos puntos se estima que se alcancen los 36 grados. Así, la Aemet ha emitido la alerta amarilla por altas temperaturas en la Ribera del Ebro, Cinco Villas, el Sur de Huesca y el Bajo Aragón.