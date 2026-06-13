El negocio del alquiler de piscinas privadas se implanta con fuerza en Aragón: "Pagan hasta 50 euros la hora"

Las temperaturas suben, el calor aprieta y todo el mundo busca un lugar en el que refrescarse. El verano es sinónimo de chapuzones en la piscina, en un río seguro o estar en la playa. Sin embargo, también supone el acaparar las piscinas de los amigos y familiares para escapar de las peores olas de calor.

A pesar de que ahora no hay promoción inmobiliaria que no incluya una piscina ante la alta demanda, son muchos los que lamentablemente no tienen por lo que la necesidad de un chapuzón de vez en cuando ha iniciado una nueva modalidad de negocio que ya se está implantando en Aragón.

Mar Jiménez se lanzó a la aventura este mismo verano motivada por un anuncio en la red social Instagram que le llamó la atención. "Al principio lo hicimos animados, pero con mucho miedo", confiesa.

Esta mujer que vive en el barrio rural de Garrapinillos lleva desde mayo alquilando su piscina exterior y corrobora que se trata de una experiencia que "está yendo fantástico".

Si bien aclara que se trata más de un "alquiler bastante exclusivo" ya que mira muy bien y concienzudamente a quien le alquila la piscina. "No admitimos niños y miramos que sobre todo no se pueda descontrolar porque tenemos la casa muy bien cuidada", aclara esta mujer.

La piscina que Mar Jiménez alquila en su vivienda Cedida

Asimismo, antes de alquilar cuenta que se reúne con ellos para enseñarles el espacio y así conocerse mejor por lo que "se crea un vínculo ya cercano y solemos tener detalles con ellos".

De igual forma, evita masificar su piscina y la disponibilidad de la piscina es, sobre todo, los sábados para evitar molestar a sus vecinos. "Al ser un poco exclusivo a lo mejor somos un poco más caros, pero lo preferimos y pagan de alrededor de 45 y 50 euros la hora", explica Mar.

Alta demanda

Esta mujer es una de las usuarias de la plataforma Alkipiscinas que lleva funcionando tres años en España y que cuenta desde entonces con usuarios de Aragón.

"Nosotros identificamos hace cuatro años este nicho de mercado y vimos que era muy interesante y tenía bastante potencial", explica sobre sus inicios Adrián López, co-fundador de la plataforma.

Así, decidieron crear una plataforma que sirve como "un directorio especializado en piscinas privadas libre de comisiones". Según explica, la plataforma no cobra nada ni a un parte ni a otra sino que funciona como una especie de "publicidad" para el propietario de la piscina.

El funcionamiento del mismo es sencillo ya que el propietario solo tiene que publicar su piscina con fotos, precios, normas y forma de contrario. De ahí ya es el bañista quien le encuentra y contacta directamente con él.

"El propietario es quien decide la forma de contacto, acuerdan entre ellos el día, la hora y el pago, y ya está", cuenta de forma simple López.

Desde que la pusieron en marcha, su cofundador han visto como se ha convertido en "una tendencia en auge" en la que los propietarios pueden monetizar sus piscinas.

Así, tal es el éxito de la plataforma que confiesa que se han encontrado ya en la situación de que "hay más demanda que oferta".