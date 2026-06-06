Daniel, el artesano que viste al Papa León XIV en su visita a España: "Hemos confeccionado más de 5.000 prendas"

Una llamada que lo cambió todo. Daniel López Montañés acababa de cerrar la temporada de Semana Santa cuando le llamaron desde la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona para hacerle un encargo muy especial.

Un reto de palabras mayores que era confeccionar las prendas que va a llevar el Papa León XIV en su visita a Barcelona. Un encargo que a los dos días de cerrarlo se sumó una llamada desde Madrid con el mismo motivo y poco tiempo después la encomienda para vestirlo por su paso en Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

"Ya de por sí vestirlo para Barcelona era una maravilla porque además hablábamos de hacer 700 prendas cuando lo máximo que habíamos hecho en el taller hasta el momento era un encargo de 300", detalla el dueño de Zarasanta.

Un reto por delante que su taller afrontó en tiempo récord ya que apenas han tenido un mes para diseñar, confeccionar y enviar todas las prendas que han resultado ser un total de 5.643 entre las que se encuentran en su mayoría estolas, casullas y mitras para el Santo Padre y todo su séquito que le acompaña.

Para sacar adelante estos grandes encargos, Zarasanta ha contado con el trabajo incansable de sus once trabajadoras, pero como bien indica López han estado involucradas alrededor de 60 personas entre corte, confección, planchado, embolsado y un largo etcétera: "Sin ellos no hubiera sido posible", valora sobre todos los implicados.

Momentos de la confección en Zarasanta Cedida

A pesar de que son de los secretos mejor guardados y no será hasta que aparezca el Papa León XIV cuando se conozcan todos los detalles de su vestimenta puede decir que están inspirados en motivos de cada ciudad como la Sagrada Familia en Barcelona o la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid.

Así, este taller que nació hace doce años con Daniel López a la cabeza y que ha ido creciendo llegando a los once trabajadores ha cumplido con creces la encomienda. "Monté este taller para cosas sencillas y ahora tener este encargo nunca lo hubiera imaginado", señala el dueño del taller.

A pesar del sueño que está viviendo, este tiempo a contrarreloj reconoce que ha sido de "mucho estrés" por los tiempos y el reto que tenían por delante.

Ahora ya respiran tranquilos con todo enviado ya que el fin de semana pasado se entregó el pedido de Barcelona, el martes salieron en avión las prendas para las Islas Canarias y este jueves pusieron rumbo a Madrid. Del mismo modo, el envío también ha representado que este turolense empiece a ser consciente de todo.

Trabajadoras de Zarasanta que han confeccionado la ropa del Papa León XIV Cedida

"Estoy aún que no me lo creo. Es ahora cuando ya está todo entregado cuando estoy siendo consciente de lo que hemos hecho", confiesa. Así, solo de personarlo "me emociono".

Daniel podrá ver en los próximos días su trabajo en vivo y en directo. El Papa León XIV llega este sábado a Madrid y le espera una agenda repleta de actos multitudinarios como una misa en la Plaza de Cibeles. Si bien no será hasta Barcelona cuando el dueño de Zarasanta podrá verlo en persona y mirar orgulloso el trabajo realizado.

El Papa cerrará así su primer visita a España con su visita a Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria el 12 de junio.