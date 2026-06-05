El PSOE-Aragón se desmarca de los ataques del ministro Urtasun a la sentencia de Sijena: "Las pinturas deben volver"

El ministro Urtasun, con Jorge Azcón, durante el acto en La Cartuja del Aula Dei. Fabián Simón Gobierno de Aragón

El PSOE-Aragón ha roto este viernes su silencio ante las polémicas declaraciones del ministro Ernest Urtasun sobre la sentencia de Sijena y el futuro de las pinturas murales.

El titular de Cultura abrió hace poco más de una semana los actos del Bicentenario de la Muerte de Goya en un gran acto en la Cartuja del Aula Dei, pero la tregua con Aragón ha durado poco.

Este jueves, Urtasun aseguró en declaraciones a RAC1 que el fallo, que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las obras al monasterio, no tenía "ni pies ni cabeza".

"La sentencia es una vergüenza. Lo más importante en cuestiones patrimoniales es hacer caso a quienes saben, y los técnicos del MNAC han dicho que trasladarlas tiene muchos riesgos", llegó a decir en su enésimo ataque al trabajo de los jueces.

El ministro no ocultó que Cultura ha dado siempre apoyo a través del MNAC "a todo lo que han dicho sus técnicos", unas palabras que han provocado un profundo malestar en la Comunidad.

El PSOE-Aragón ha recurrido a sus redes sociales para reiterar que, como han dicho siempre, las pinturas de Sijena "deben volver a su monasterio".

"No caben más excusas ni más intentos de retrasar lo que ya han decidido los tribunales. El patrimonio aragonés debe respetarse y Aragón también", exponía en X (antes Twitter).

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