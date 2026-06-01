Colapso en las Urgencias del Royo Villanova en Zaragoza con 26 pacientes en los pasillos: "Ha sido una guardia horrible"

Familiares y ambulancias a las puertas de las Urgencias del Hospital Royo Villanova E. E.

"El verano se espera movido". Ese es el vaticinio de los profesionales sanitarios que están a pie de cañón en las Urgencias del Hospital Royo Villanova en Zaragoza.

Unas declaraciones con conocimiento de causa ya que esta mañana de lunes, a la hora del cambio de turno, 26 pacientes estaban repartidos por los pasillos ante la falta de espacio en el centro hospitalario referente para el Sector I de la capital aragonesa.

A este elevado número de personas se suman 38 pendientes de ingreso y "una sala de espera llena que no cabía ni uno más", tal y como señalan trabajadores del centro.

Sin ir más lejos, la saturación ha llevado a tensionar las Urgencias causando que una paciente lleve más de 80 horas esperando para subir a planta.

"Ha sido una guardia horrible, sin espacios adecuados para atender a los pacientes", señalan los trabajadores. Una situación que supone una impotencia para los profesionales del centro que confiesan que "nos dan pena los pacientes por tener que estar así".

Por lo que transmiten los trabajadores, esta mañana se han reforzado las Urgencias con un médico más, pero piden un mayor incremento de personal: "Se tiene que reforzar todas las categorías. Urgencias es todo un engranaje", señalan.

Una saturación que ha venido antes de hora ya que estos picos suelen ser más frecuentes en el mes de julio. Sin embargo, este fin de semana se han encontrado con el cierre de una planta lo que está dificultando una correcta asistencia.

No solo en el Royo Villanova se ha comenzado a cerrar plantas, sino que en el Hospital Universitario Miguel Servet también se han procedido al cierre de una, disminuyendo el número de camas disponibles. Si bien en este centro la situación de las Urgencias está más controlada.