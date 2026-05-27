Último día de adjudicación de plazas mir: medicina familiar coge carrerilla y solo hay 2 vacantes en Aragón

El reloj ya ha comenzado la cuenta atrás para finalizar el proceso de selección de plazas de médico interno residente (mir) con el que se acaba la adjudicación de las formaciones sanitarias especializadas.

El pasado 4 de mayo se inició este proceso que se ha alargado durante tres semanas y media. En el cómputo nacional, 9.276 plazas estaban destinadas para Medicina y a último día las únicas plazas que quedan libres se encuentran en Medicina Familiar y Comunitaria.

En Aragón se ofertan en total 271 plazas, entre ellas, 84 de medicina familiar tras un incremento de dos plazas en el sector de Alcañiz. A esto hay que añadir la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias con tres plazas entre el Hospital Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, y el Hospital San Jorge de Huesca.

En ese primer día las plazas más demandadas volaron como la única de Cirugía Plástica, Estética y Renovado, o Dermatología que la última de las cuatro plazas se otorgó a primera hora de la tarde a Paula Bayo en el Hospital Clínico Lozano Blesa.

A horas de que se acabe la adjudicación de plazas, la comunidad aragonesa se enfrenta a la esperanza de volver a completar todas las plazas en plazo ordinaria.

Por el momento quedan un total de 2 puestos en Medicina Familiar y Comunitaria. Una designación que ha ido cogiendo carrera a lo largo que avanzaban los días.

La semana pasada a día 19 de mayo (martes) aún estaban por cubrir 62 plazas de esa especialidad y este lunes 25 comenzaba la semana con 33 libres.

A fecha de inicio de este miércoles 27 de mayo, las plazas aún por cubrir se concentran en el Sector de Calatayud y Alcañiz con una plaza en cada uno. Este último además fue protagonista ya que fue la primera elección del primer mir de familia y comunitaria en esta convocatoria.

La provincia de Huesca, en concreto, Barbastro ha completado su oferta este martes.

Una tarde de martes en la que en cuestión de minutos han comenzado a completarse muchas plazas ya que a las 17.00 quedaban 12 y a finalizar esta tanda de selección solo han quedado dos disponibles tras completar también el Sector de Teruel. La última plaza elegida este martes se ha dado en el Sector de Alcañiz a las 20.50.

Unas plazas vacantes que se muestran sobre todo en el medio rural. "El problema no es ni de la especialidad de medicina de familia ni de muchas otras cosas. Mucha parte del problema es la parte de la ruralidad, que si no se conoce, no se elige", valora Guillermo Viguera, vocal de los médicos jóvenes y promoción de empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Así, centra el problema en la falta de formación en el medio rural: "Los estudiantes se forman en el medio urbano y en hospitales grandes, si ya les cuesta elegir un centro de salud, elegir un sitio rural, más aún". Por ello, ve un punto a estudiar dentro de la formación académica de los futuros médicos.

El reto de este último día es completar todas las plazas para hacer pleno como ocurrió en la convocatoria del año pasado. Aunque se trató de un pleno amargo ya que luego siete mir de familia renunciaron a su plaza antes de comenzar.

Desde el Colegio de Médicos viven con "esperanza" estas últimas horas ya que prevén que si que se pueda celebrar ese lleno.

Una vez que se finalice este miércoles la elección mir, los médicos se unirán al resto de formaciones que ya hicieron su elección en el mes de abril.

La selección de enfermera interna residente también vivió un último día -30 de abril- intenso ya que Aragón llegó a la cuenta final con siete plazas vacantes que finalmente se completaron. Llenando así las 84 ofertadas tras el incremento de seis nuevas a diferencia del año anterior.

Además, se completaron el pasado 23 de abril las de Psicología (8), Farmacia (7), Biología (2), Física (2) y Química (1). Todos ellos comenzarán su residencia en el mes de junio.