Vox ordena dejar de dar fruta extranjera en los colegios de Aragón: adiós a la naranja de Egipto y la pera de Sudáfrica

Vox ha confirmado este lunes que los colegios ya no servirán más fruta de origen extranjero. E. E.

Vox ha tomado una drástica decisión para dejar de servir fruta de origen extranjero en los centros educativos de Aragón.

La consejera de Agricultura, Arancha Simón, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo ha desistido de los contratos del programa de consumo de fruta en las escuelas.

"No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica y naranjas de Egipto mientras en Aragón se produce fruta de calidad excepcional. No es aceptable que un programa público que se presenta como un apoyo al sector agrario termine beneficiando a terceros países", defendía en su primera comparecencia en el Parlamento aragonés.

Simón ha adelantado que se van a revisar y valorar esos contratos para garantizar que cuando el programa se reactive lo haga "con fruta de calidad y de proximidad, con producto de aquí".

"Mientras tanto, continuaremos con las actividades de formación y educación alimentaria en los colegios. Enseñar a comer bien y a valorar los productos de nuestra tierra también es defender a nuestros agricultores", explicaba a los grupos de la oposición.

Simón también ha dejado varios titulares en materia de sanidad animal. Ha asegurado que será una prioridad absoluta y que la peste porcina tendrá toda su atención.

"Exige máxima vigilancia y coordinación, tenemos la obligación de anticiparnos", continuaba. La nueva titular de Agricultura y Ganadería ha recordado que Aragón lidera la producción con más de 10 millones de plazas, y que las consecuencias de un foco no controlado serían "devastadoras" para nuestra economía y empleo.

"En los próximos días, a instancias de esta consejería, mantendremos una reunión de coordinación con los consejeros de agricultura de Valencia y Cataluña. Formamos el corredor de mayor densidad porcina de España, interconectado por redes permanente de transporte de animales, pienso y productos, y una respuesta descoordinada podría incrementar el daño de manera exponencial", incidía.

En lo que se está trabajando es en que haya un protocolo común: "Coordinaremos los sistemas de notificación entre servicios y haremos que la colaboración se institucionalice. Aragón no espera, actúa antes".

Este, en todo caso, no será el único desafío. La dermatosis nodular contagiosa o la gripe aviar hacen que, en estos momentos, la situación sea "especialmente exigente".

La diputada ha recalcado la importancia "decisiva" de su cartera para el presente y futuro de la Comunidad y ha asegurado que trabajará sin descanso para transformar los compromisos del pacto PP-Vox en "actuaciones reales".

"Se debe gobernar escuchando al sector, no desde los despachos ni los prejuicios ideológicos o las consignas burocráticas. Nadie conoce mejor las necesidades del campo que quien vive de él", recalcaba.

Sobre la PAC, ha declarado que "tiene que seguir siendo una política agraria, no una herramienta ideológica" y que Aragón se opondrá a cualquier recorte allá donde sea necesario.

Igualmente, ha prometido un rechazo explícito al Mercosur si no garantiza la igualdad de condiciones. "Defenderemos las cláusulas espejo y la reciprocidad efectiva en todas las importaciones agroalimentarias.", apuntaba.

"Luego ya veremos"

En materia hidráulica, la consejera ha remarcado que lo primero será "hacer las obras del Pacto del Agua". "Y luego, ya veremos. Aquí nadie ha sacado el trasvase", le contestaba a la oposición.

Y sobre Biscarrués, contemplado en el acuerdo con Jorge Azcón, afirmaba que se ha tumbado "por un defecto de forma". "Habrá que volver a ponerlo encima de la mesa", avanzaba.