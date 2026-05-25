Un dron con infrarrojos, una nueva autobomba y el eclipse como gran reto: Aragón refuerza la lucha contra incendios

Imagen de uno de los incendios declarados en los últimos años en Aragón. E. E.

Aragón reforzará este verano la lucha contra incendios con un nuevo dron con infrarrojos, una autobomba y el eclipse del 12 de agosto como gran reto.

El periodo de máxima activación comenzará el próximo 12 de junio. Desde este año, los efectivos tendrán en sus teléfonos móviles una aplicación que les ayudará a hacer un seguimiento de todos los medios en tiempo real y facilitará la toma de decisiones.

Se podrá utilizar incluso si no hay cobertura, según han explicado este lunes la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación, Maribel Ureta.

El dron con cámara térmica será decisivo en operaciones de remate y de noche, ya que permitirá identificar puntos calientes y planificar mejor las estrategias.

Irá ligado a un equipo de 16 personas, y también habrá una nueva autobomba, elevando el total a 41.

Como parte de los preparativos también se han dado cursos de investigación de las causas para que todos los trabajadores dominen esa formación básica y se han hecho simulacros, alguno de ellos de noche.

Las altas temperaturas de agosto y gran cantidad de personas distribuidas por el medio natural harán del eclipse del día 12 el mayor reto organizativo de la campaña.

Por ello, habrá refuerzos tanto en los días previos como en los posteriores y se hará una labor de comunicación más intensa.

Los medios aragoneses cuentan con un presupuesto de casi 55 millones de euros, inversión con la que se intentará contener al máximo los fuegos que se declaren en los próximos meses.

En total son más de 1.350 personas. Casi el 82% trabajan todo el año y el resto, como refuerzos para la campaña estival.

Hasta este mes de mayo, la cifra de incendios es similar a la de los últimos años, pero en superficie quemada, las estadísticas están muy por debajo de la media histórica, un 67% menos.

Esto se debe a un invierno húmedo o extraordinariamente húmedo en algunas zonas. "Solamente uno, el de Zuera, ha superado las 15 hectáreas y otros dos han llegado a más de 10", completaban las responsables del Gobierno aragonés.

El margen de mejora, en cualquier caso, existe. Sobre todo si se tiene en cuenta que en el 47% hay una intencionalidad detrás.

En las próximas semanas, los efectivos estarán especialmente atentos a la evolución de la primavera para ver cómo se encara el verano. "Vendrán olas de calor y esos momentos son peligrosos, pueden dar lugar a un gran incendio forestal", avisaban.

Ureta, de hecho, ha querido incidir en que la prevención "es algo más que desbroces" y ha recordado que en los últimos años, el 90% de la superficie quemada se daba en un 1% de los incendios.