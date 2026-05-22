La huelga de médicos impacta con fuerza en las listas de espera quirúrgicas: casi 7.000 pacientes en abril

Las listas de espera quirúrgicas de más de 180 días están siendo la consecuencia más directa de las huelgas de médicos que se vienen sucediendo. El mes de abril ha cerrado con 6.904 pacientes a la espera de poder pasar por quirófano.

Según los datos de la consejería de Sanidad, esto supone un descenso de 622 pacientes (-8,26%) desde el inicio del Plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad en enero de 2025.

Sin embargo, esto supone la ruptura de la tendencia a la baja que se llevaba sucediendo los últimos meses y ha sido alterada por la suspensión de operaciones por motivo de la huelga de médicos.

Los parones del pasado 13 de junio de 2025, 3 de octubre de 2025, 9 a 12 de diciembre de 2025, del 16 al 20 de febrero de 2026, del 16 al 20 de marzo de 2026 y del 20 de abril al 1 de mayo ha obligado a suspender más de 4.000 intervenciones. A estas hay que añadir las suspendidas en los días de paros este mes de mayo.

A pesar de que entre los objetivos claros del nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz, se encuentra la dinamización y reducción de estas listas de espera. Desde el departamento señalan que los efectos de la huelga van a "continuar influyendo en los meses siguientes".

Al conflicto por el Estatuto Marco, también señalan como un agravante la Semana Santa por la reducción del número de días laborables.

Por especialidades

Atendiendo a especialidades, a pesar de la huelga, en estos últimos 12 meses destacan los resultados alcanzados en bajada de número de pacientes en las especialidades de Oftalmología (-33,8%) y Otorrinolaringología (-16,5%).

En Zaragoza hay 6.082 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Huesca 273 y en Teruel, 549.

Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 827 pacientes y el menor en Teruel con 10 pacientes.

En el año 2026, el 72,5% de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días y el 42,6% en menos de 90 días.

A pesar del conflicto generado por el Ministerio de Sanidad, la demora media actual para ser operado en Aragón es de 142,8 días, casi 6 días menos que en agosto de 2023, cuando el actual equipo asumió el Gobierno autónomo.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han lamentado que la falta de negociación del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico repercuta en los pacientes aragoneses.

Asimismo, se reitera el agradecimiento por el trabajo de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, que hacen posible, día a día, mantener una elevada actividad quirúrgica en los diferentes hospitales del Servicio Aragonés de Salud (SALUD).