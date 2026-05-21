Crece el policonsumo entre las personas atendidas por adicción en Aragón: "Hay que trabajar con las familias"

La Fundación Centro de Solidaridad Zaragoza Proyecto Hombre sigue su trabajo en dar apoyo, recursos y tratamiento a personas que sufren de adicción a sustancias en Aragón.

Una labor loable que ha sido destacada por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, durante la presentación de la Memoria de 2025: "Es un referente de ayuda de prevención, acompañamiento y entrega para cualquier persona que sufre de una adicción".

Unas palabras que se suman a las de Carlos Gómez, presidente del patronato de la Fundación: "Recordamos que hay vidas transformadas y segundas oportunidades".

Así durante este año 2025, Proyecto Hombre atendió a 1.193 personas, de las cuales 955 son hombres y 238 son mujeres. Una diferencia notoria que achacan por al estigmatización a la hora de pedir ayuda que sufren las mujeres.

"Una mujer que viene a pedir ayuda supone reconocer que es una persona con adicción y que a su vez es una mala madre, mala esposa y mala hija con todo lo que eso conlleva", destaca Jesús Sánchez, director gerente de la Fundación.

Esto tiene la consecuencia de que "piden ayuda demasiado tarde". Por ello, desde la Fundación quieren impulsar un recurso terapéutico para mujeres con 10 o 12 habitaciones. Una medida que señala que están puesta sobre la mesa con el Gobierno de Aragón y esperan que se convierta en realidad "a pesar del nuevo Gobierno".

Entre la sustancias de mayor consumo sigue prevaleciendo el abuso de la cocaína con un 26,95%. Sin embargo, el rasgo más significativo que señalan que están observando es un patrón de policonsumo. Una nueva realidad que "dificulta los tratamientos".

Ahí entra en juego el apoyo de las familias y seres queridos. Así para mejorar el avance en los tratamientos y la recuperación de los mismos se ha implementado Grupos Multifamiliares para afrontar situaciones cotidianas y reforzar los factores de protección, adaptándose a las nuevas realidades sociales.

104 jóvenes en tratamiento

Durante este pasado año, dentro de su grupo de trabajo Tarabidan llegaron a atender a un total de 104 jóvenes.

Este está enfocado para tratar comportamientos de abuso de sustancias y comportamientos de jóvenes entre los 14 y 24 años. Los datos que más destacan, "aunque prevalecen igual que otros años", es el número de menores atendidos que ascienden a más de un 50%.

El principal problema de inicio de tratamiento se concentran sobre todo en el consumo del cannabis como del alcohol. Ante estos datos inciden que "lo más importante es trabajar con las familias".

Más allá de estas dos sustancias, Proyecto Hombre pone el foco en la llegada de otros productos con nicotina: "Hay que estar atentos a los vapers. Estamos teniendo que intervenir de manera importante al tratarse de productos muy atractivos para los menores", ha destacado Jesús Sánchez, director gerente de la Fundación.

A este aumento del consumo de los cigarrillos electrónicos, también se está comenzando a observar la llegada a España del 'snups', bolsas de nicotina que se ponen en la encía.

Además de la preocupación por el consumo problemático de estas sustancias, desde la Fundación señalan el trabajo desde el punto de vista de adicciones comportamentales como la adicción a los videojuegos o al móvil y las redes sociales.