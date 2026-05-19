Los críticos del PSOE-Aragón rechazan el argumentario de Ferraz tras el "desastre" de Andalucía: "Nos va a machacar"

Los críticos del PSOE-Aragón rechazan el argumentario de Ferraz y critican sin ambages el "desastre" de Andalucía. Que se diga que las elecciones han salido mejor de lo esperado por el simple hecho de que Juanma Moreno no haya alcanzado la mayoría absoluta es "un insulto".

¿El problema? Que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y, aunque "hay ganas", "nadie va a decir nada" para no jugarse el puesto. "Nadie se va a mover. Aquí son bastante contundentes a la hora de hacer las listas y la gente tiene miedo", afirman los aún afines a la voz propia que representaba Javier Lambán.

Como ejemplo ponen el caso de quien fuera mano derecha de Lambán durante años, Mayte Pérez, que este martes dejará de ser oficialmente senadora autonómica por Aragón y será sustituida por el 'sanchista' Rafael Guía.

El entorno más cercano al fallecido secretario general aragonés no ha dudado en recurrir a las redes sociales para preguntar dónde está la autocrítica o dejar mensajes, algo más crípticos, sobre lo sucedido en esta cascada de elecciones autonómicas.

"Se equivocó la paloma, se equivocaba… y siempre es la misma paloma", escribía en X la hasta ahora senadora Mayte Pérez haciendo suyo el poema de Rafael Alberti.

La 'técnica' utilizada por Ferraz en las últimas horas "no sorprende" al sector crítico, ya que es "la misma" que la que se recurrió en Aragón, donde Pilar Alegría llevó al partido a su suelo histórico con solo 18 diputados (cinco menos que en 2023) y un 29,5% de los votos. En este caso, el retroceso de Jorge Azcón, que perdió dos diputados, hizo que la sangre no llegara al río.

"Si yo fuera el secretario general y me preocupase el partido estaría preocupado. Mes a mes hemos ido perdiendo territorios, cuando el PSOE es un partido que va de abajo a arriba", indican desde el 'otro' Partido Socialista.

"No aceptan la crítica"

En las últimas horas, la única voz crítica ha sido la de Emiliano García-Page, quien resaltaba que "cuando el destinatario de la derrota mira a otro lado, los ciudadanos dan el mensaje cada vez más alto".

Los críticos aragoneses tienen la sensación de "estar perdiendo el pulso de la cercanía con la gente" y no aceptan que desde el partido se 'venda' el hecho de haber recibido más votos que en 2022 como un logro, dado que, al aumentar la participación, prácticamente todos han crecido en mayor o menor medida. "¿Pero quién se puede creer ese argumento infantil?", se preguntan.

En este sentido, recuerdan que, más allá de lo sucedido con Pilar Alegría, María Jesús Montero era "la número 2 del partido y del Gobierno", y que Moreno Bonilla ha rozado los 55 diputados, por lo que tendría que producirse una reflexión "al más alto nivel": "Al fin y al cabo, nosotros estamos bajando de nuestro suelo y ellos alcanzan techos históricos".

"Sin rencor, pero sin maquillajes"

En junio, los socialistas celebrarán un nuevo Comité Federal, pero ni siquiera los contrarios a la línea oficialista esperan nada. "Dentro de los órganos, nadie se menea. No aceptan la crítica", remarcan.

La prioridad, coinciden los consultados, debería ser hablar desde el sentido común y la normalidad; "sin rencor, pero sin maquillajes". "No sé a qué estamos esperando. ¿A perder todos los territorios?", se preguntan.

En el plano aragonés resulta especialmente significativo que prácticamente ningún cargo del PSOE haya valorado en redes sociales el resultado de las elecciones andaluzas, una fórmula habitual en este tipo de citas.

En este caso, la 'desconexión' o la falta de tiempo no es una excusa, ya que con la comisión planteada por PP y Vox para investigar en las Cortes las orgías de Ábalos no ha ocurrido lo mismo y sí ha habido cierre de filas con la secretaria general.

Las causas

Los consultados creen que con Andalucía "se está consolidando una tendencia" y que si en Castilla y León el resultado no fue tan desastroso fue porque el candidato, Carlos Martínez, "no era ministro". "Esta apuesta está machacando a los territorios", resume un destacado representante socialista.

Esto hace que muchos auguren ya "otra catástrofe" en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, donde el PSOE presentará a Óscar López, Diana Morant y Ángel Víctor Torres, respectivamente. "Falta un año, pero pasará lo mismo. Mandamos emisarios de Madrid y hemos tenido cuatro derrotas por su sitio. Es un error de estrategia evidente", lamentan.

En Aragón, el principal temor es perder la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la única gran institución en la que gobiernan tras el batacazo de 2023, y que los alcaldes vuelvan a llevarse golpes dirigidos a Pedro Sánchez. También hay inquietud sobre la situación del propio Ayuntamiento de Zaragoza, donde, por ahora, Lola Ranera retiene el puesto de candidata.

Los consultados van más allá y admiten ver con preocupación que Podemos, IU y Sumar se estanquen y que todo ese voto vaya a parar a opciones como CHA o Adelante Andalucía. "Son más cercanas, candidatos a los que la gente pone cara, que conocen la realidad y hablan de sus problemas. Ellos sí están teniendo respuesta", resaltan.