Andrea, madre soltera de dos hijos en Zaragoza: "Vine desde Colombia para conseguir una vida mejor para ellos"
Esta joven de 29 años llegó a España en 2024 y desde entonces Amasol le apoya en sacar adelante su vida aquí en Zaragoza.
"Todo por mis hijos". Ese es el mantra que Andrea Arias lleva por bandera desde que nacieron sus dos pequeños hace ya 10 y 5 años, respectivamente. Esta joven de 29 años no ha tenido una vida fácil. Procedente de Barranquilla (Colombia), ha pasado por la dificultad de salir adelante en un país donde la seguridad y el trabajo no son fáciles de lograr.
A eso se añade una separación que "fue bastante fuerte" cuando su segundo hijo apenas tenía cuatro meses de vida: "Cuando me separo me quedo sin trabajo y veo que me toca pensar cómo lo gestiono y avanzar", explica Andrea.
La necesidad imperiosa de dar lo mejor a sus hijos y el ingenio despertó en esta joven las ganas de emprender "en cualquier cosa que se me pasara por la cabeza". De esta forma, durante tres años se ganó la vida haciendo macetas, cuadros, tomando fotografías o haciendo comida para poder ganar dinero.
Sin embargo, llegó un momento en el que impulsada por la necesidad de mejorar y dar un cambio a su vida se decidió por venir a España, concretamente, a Zaragoza donde unos conocidos le habían dicho que "era muy buen lugar para cuidar a mis hijos".
Cambio de país
Con ese objetivo en 2024 hizo las maletas y llegó a la capital aragonesa. Un inicio de su nueva vida que como bien reconoce ha sido "bastante difícil": "Venía con una expectativa completamente diferente a lo que de pronto me encontré", lamenta esta joven colombiana.
Lo más complicado para Andrea fue salir adelante sola ya que cuando llegó cuenta que le fue difícil encontrar trabajo y, sobre todo, una vivienda para los tres.
"El primer mes que llegué tuve que meterme a vivir en una habitación de un piso que solo tenía una cama pequeña en la que dormíamos los tres pegados", recuerda. Unos inicios complicados que luego enlazó con la estancia en una vivienda "un poco conflictiva" de la que decidió salir de ahí por la seguridad de sus hijos.
Ahora, como vecina del barrio de Las Fuentes, dice contenta estar en una casa que le da estabilidad. Un equilibrio que quiere cerrar consiguiendo la regularización con la que se encuentra en plenos trámites.
Construir una red de apoyo
El reto de ser madre soltera y sin una red de apoyo como la que gozaba en su país ha supuesto "todo un reto". Así se ha ido amoldando a conseguir trabajos de jornada de mañanas que le permiten conciliar.
Ahora ocupa las primeras horas del día en cuidar a un señor de avanzada edad, pero siempre está dispuesta a hacer horas de más en trabajos de limpieza por las tardes para poder ganar un poco más.
Aunque esto último supone un desafío ya que debe tirar de amigos y conocidos durante esas horas para cuidar de sus hijos, pero "vale la pena por ellos".
Una red de apoyo que poco a poco ha ido construyendo ya que su Fe en Dios le llevó a la Iglesia donde se ve "muy arropada" desde que llegó.
Su carácter sociable y sus ganas de abrirse al mundo señala que le han llevado a tener "muy buenos amigos" y tejer una red que le ha empujado a avanzar.
Un impulso que también le han mostrado desde Amasol (Asociación de madres solteras) a la que llegó buscando en internet ayudas y comunidades en las que apoyarse cuando aterrizó en Zaragoza.
Ahí se encontró una puerta abierta en todo momento: "Lo que voy a recordar siempre es el abrazo que me dio la trabajadora social al entrar que fue tan cálido que era justo lo que necesitaba", cuenta emocionada.
Desde entonces le han acompañado, le han blindado apoyo psicológico y le han ayudado para solicitar ayudas para sus hijos o en cosas tan básicas como la ropa. "Veníamos de un tiempo tan cálido que cuando llegamos a Zaragoza nos encontramos con el frío y no teníamos nada para combatirlo", recuerda.
Ahora echando la vista atrás, ve como todo el camino ha merecido la pena: "Mis hijos están felices y construyendo una vida plena y segura en esta ciudad".