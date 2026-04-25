La protección de los olivos, el lince ibérico y el pastoreo: la otra cara del acuerdo de PP y Vox en Aragón

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Aragón tiene medidas a implantar de gran envergadura como la polémica "prioridad nacional" o la reducción de impuestos.

Sin embargo, entre los 13 puntos en los que se sustenta las 39 páginas que van a suponer la hoja de ruta de la Comunidad, se puede observar que todo acuerdo tiene una cara b.

Más allá de la división del Ejecutivo con la entrega de una vicepresidencia y tres consejerías -Medio Ambiente y Turismo; Agricultura, ganadería y alimentación; y Bienestar Social y Familia y desregulación- el acuerdo tiene medidas tan curiosas como llamativas.

Así, el acuerdo esgrime una medida que llama la atención dentro del apartado de Medio Ambiente y no es otra que la promulgación de una normativa de protección de los olivos monumentales de Aragón. El objetivo, según el documento, es "garantizar la conservación, catalogación y puesta en valor de estos ejemplares singulares".

De esta forma, se buscará la implantación de medidas para su protección, mantenimiento y transmisión a futuras generaciones. Esta normativa deberá ponerse en marcha antes de junio de 2027 como bien marca el acuerdo entre las formaciones.

Además de ello, PP y Vox trabajarán para impulsar el pastoreo como herramienta de prevención de incendios.

"Se promoverá el pastoreo en zonas delimitadas de los montes como herramienta eficaz de prevención de incendios, favoreciendo la creación de discontinuidades y la reducción de la carga de combustible dentro de una estrategia preventiva, planificada y evaluable", señala el documento.

Esta medida también apunta a que se impulsará un Plan Integra para el Sector Ovino con el eje central destinado a la "promoción y protección del pastoreo tradicional" lo que supondrá la protección de las rutas trashumantes y el acceso a pastos comunales.

El plazo está claro y el objetivo del Gobierno de coalición será implantarlo desde el primer presupuesto que todo apunta a que sean los de 2027.

En esta misma línea está el punto de la creación de anillos de seguridad en los cascos urbanos contra incendios mediante la limpieza forestal. En este caso, se pretende instalarse ya desde el primer día de gobierno.

Una medida más continuista y que fue ya impulsada por el Ejecutivo de Jorge Azcón bajo el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, es seguir introduciendo el lince ibérico en el territorio aragonés.

Windtail y Winx fueron los primeros ejemplares que llegaron a Aragón el pasado marzo y no serán los únicos. Según señala el acuerdo, además de su recuperación, esta especie tendrá el objetivo de prevenir la sobrepoblación del conejo y los graves daños que provocan en el campo.

Unos puntos que recaen en consejerías que pasan a manos de Vox. Hasta el momento, la consejería de Medio Ambiente y Turismo ha recaído en manos de Manuel Blasco y del que ya se conocía su salida desde que comenzó la campaña electoral.

Por su parte, la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación llevaba el nombre de Javier Rincón tras la reestructuración del Ejecutivo con la salida de Vox en el 2024.

Ante este acuerdo pierde la cartera y se desconoce cuál va a ser su futuro dentro del próximo Ejecutivo que se va a formar. Ahora queda saber quienes serán los nombres que figuran como los máximos responsables de estos departamentos y motores de estas medidas.

Otros puntos

Más allá de estas medidas que llaman la atención por sus peculiaridades, el acuerdo también desarrolla medidas de diferente tipología que van más ligadas a la educación o a la "libertad frente adoctrinamiento e imposición".

El documento hace referencia a la supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

El objetivo es dejar de impartir "de forma inmediata" en los centros de Educación Primaria y Secundaria.

De igual manera, "un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres". Deberá implantarse en los centros educativos desde septiembre de 2026.

El punto de mira también lo posicionan en el catalán ya que un punto dicta "librar Aragón de la imposición del catalán". Esto se hará mediante la reforma de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, "con el objeto de adecuarla a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón":

A este se suma la supresión del Instituto Aragonés del Catalán. Esta institución se encuentra dentro de la Academia Aragonesa de la Lengua desde su creación en 2013. En ambos casos, se deberán ver avances antes de finalizar el 2026 y con la culminación a lo largo de 2027.