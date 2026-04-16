Abascal insiste en los "palos en la rueda" de Génova a 2 semanas de que termine el plazo para formar Gobierno en Aragón

En plena cuenta atrás para que finalice el plazo que tiene el PP de Jorge Azcón para formar un nuevo Gobierno, Vox ha iniciado la precampaña electoral en Andalucía con la mirada en las negociaciones que se están gestando tanto en Extremadura como en Aragón.

Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a dirigir sus miradas hacia Génova y hacia la dirección nacional del PP, a quien acusa de poner “zancadillas” en las negociaciones.

“Encontramos una voluntad de diálogo en el PP de Azcón desde hace varias semanas, pero las negociaciones no han avanzado más por las zancadillas de la dirección nacional”, ha avisado Abascal.

El plazo finaliza el 3 de mayo, y ambas formaciones se mantienen en silencio absoluto cuando quedan 17 días para que Azcón sea investido presidente.

El máximo dirigente de Vox, que, de nuevo, va a monopolizar la campaña andaluza, quiere hacer valer los resultados de las elecciones aragonesas del 8 de febrero, en las que doblaron su representación en las Cortes de Aragón.

“No pretendemos que se aplique todo nuestro programa, pero una parte muy importante de lo que los ciudadanos han elegido al votarnos a nosotros va a tener que recogerse en esos acuerdos”, ha expuesto ante los medios de comunicación desde la localidad de Andújar.

En cualquier caso, Abascal se ha mostrado “optimista” con las negociaciones en Aragón, siempre que, dice, la dirección nacional del PP “no ponga palos en la rueda”.