Reunión al más alto nivel entre PP y Vox en Zaragoza para encarrilar el pacto de investidura de Jorge Azcón

Nolasco y Azcón, en uno de sus últimos encuentros en el Pignatelli. Fabián Simón DGA

PP y Vox están reunidos este miércoles en un hotel de Zaragoza para encarrilar la investidura de Jorge Azcón.

El encuentro, al más alto nivel, se produce justo dos meses después de las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

Según han informado desde ambos partidos, los equipos negociadores de PP y Vox se encuentran reunidos en estos momentos en el marco de acordar la gobernabilidad de la comunidad autónoma de Aragón en la presente legislatura.

Por parte de Vox están presentes la secretaria general adjunta, Montse Lluis; el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo; el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero y el portavoz en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco.

En el caso del PP, la composición de la mesa deja poco lugar a dudas. En ella están el propio Jorge Azcón, la vicepresidenta Mar Vaquero, los consejeros Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela.

Atención por separado

Nolasco, Figaredo y Quero atenderán a los medios al término del encuentro, mientras que por parte del PP lo hará la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Que vayan a atender por separado, una fórmula ya vista en Extremadura con motivo de la reunión a la que acudió Miguel Tellado, da a entender que todavía quedarán flecos por cerrar, por lo que hablar de acuerdo podría ser aún prematuro.

Se trata, no obstante, de la primera reunión pública entre los exsocios tras dos meses de negociaciones "discretas" y a "fuego lento" de las que nada han trascendido.

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