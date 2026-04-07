Ya es oficial: Aragón iniciará la concertación del 1º de Bachillerato en el próximo curso 2026/2027

El Gobierno de Aragón ha confirmado que comenzará a concertar el Bachillerato ya en el próximo curso 2026/2027. Se iniciará con el primer curso en una treintena de centros, que disponen de diez días para hacer formalmente la solicitud.

A pesar de que el Gobierno continúa en funciones, el Departamento de Educación puede aprobarlo mediante una modificación en el plurianual que tiene aprobado para la escuela concertada hasta 2031. El coste total son 7 millones de euros, de los que 2,7 millones se aportarán del presupuesto de 2026.

Se espera que hacia mitad de mayo se confirmen los centros que pueden concertar el Bachillerato, y los alumnos podrán inscribirse entre el 2 y el 7 de julio, al igual que en los centros públicos.

Inicialmente se planteó que este concierto comenzara en 2º de Bachillerato, pero desde el Departamento han optado por iniciarlo en 1º para dar más facilidades en la admisión. De hecho, los alumnos que ya estén en el centro no tendrán que pasar por un proceso de admisión.

Tomasa Hernández, consejera de Educación, junto a otros responsables del Departamento Gobierno de Aragón

No podrán acogerse a esta medida los centros que no estén impartiendo ya el Bachillerato. Hasta 23 centros ya lo han solicitado, y se sumarían a los 8 que ya lo tienen concertado.

"Es una promesa electoral y va en el programa electoral del partido, que ganó las elecciones y que ha revalidado su nombramiento para gobernar, aunque estamos en funciones", ha expuesto la consejera de Educación, Tomasa Hernández.

Será este miércoles cuando se publique en el BOA la orden que permitirá la modificación presupuestaria del plurianual de la concertada, motivo por el cual se ha adoptado esta medida ya y no otras promesas como la gratuidad en el 0 a 3 años.

La medida podría beneficiar el curso 26/27 a unos 1.900 alumnos, ya que se trabaja con un máximo de 65 unidades en torno a una veintena de centros.

"No es decantarse por uno o por otro, sino analizar las posibilidades de facilidad administrativa y normativa para empezar. Es más sencilla la normativa para el bachiller, porque el paraguas general ya existe y solamente es abrirlo al concierto singular. La normativa del 0 a 3 años es más compleja", ha explicado Hernández.

De esta forma, un niño que comience su etapa formativa de Infantil en un colegio concertado podrá completar la enseñanza en el mismo centro.

"Nosotros creemos que esta medida es buena para la libertad de elección, para aquellas familias que han optado por la concertada desde el inicio. Hasta ahora llegaban a la ESO y al alcanzar la etapa del bachiller tenían que abandonar el centro. Nos parecía que no era lo justo", ha afirmado Hernández.

Este tipo de concierto permite que las administraciones educativas establezcan la aportación máxima por parte de las familias que complemente la financiación pública. De acuerdo a la ley de Presupuestos Generales del Estado, las familias aragonesas pasarán a pagar entre 18 y 36 euros mensuales como máximo, frente al coste de los estudios privados que ronda actualmente los 400 euros de media al mes.

Niega contactos con Vox

Esta medida se aprueba en plenas negociaciones con Vox para formar un nuevo Gobierno, aunque los de Abascal ya se mostraron predispuestos a apoyar estos conciertos. Sin embargo, desde el Departamento niegan haber tenido contactos con sus exsocios.

"No hacen falta esos contactos. Los programas electorales fueron públicos. Sabemos lo que opinan otros partidos. No somos iguales, evidentemente, pero coincidimos en esta medida", añade la consejera.

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