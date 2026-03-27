El negocio de la regularización masiva: una supuesta ONG 'hace caja' pidiendo 400€ por hacer los trámites de los inmigrantes

Hasta 400 euros por caso, "descuentos para familias" y una primera consulta gratuita. La regularización masiva de inmigrantes anunciada por Pedro Sánchez en enero, de la que ni siquiera se sabe la letra pequeña, está siendo utilizada para 'hacer caja' por parte de supuestas ONG en Zaragoza, un negocio que ha puesto en alerta a las entidades del sector y del que se ha dado aviso a la Policía Nacional.

La 'oferta' todavía podía verse este jueves en la fachada del local que ocupa la ONG Sin Fronteras Derechos Humanos Internacionales en el número 89 de la avenida de Madrid, en el barrio de Las Delicias, uno de los más humildes de Zaragoza.

Allí, hasta uno de cada cinco vecinos son extranjeros, según los últimos datos oficiales. A la regularización extraordinaria podrán acogerse cientos de miles de personas en toda España, una 'oportunidad' que esta entidad no habría dejado pasar y que, en lo político, ha provocado duras críticas del PP por el posible "efecto llamada".

Aunque el permiso ni siquiera puede solicitarse en estos momentos, la ONG Sin Fronteras Derechos Humanos Internacionales invita a los inmigrantes a adelantarse e ir preparando la documentación con vistas a los meses de abril, mayo y junio.

Que se hable de un "coste total" de 400 euros y de descuentos familiares ha levantado sospechas en el sector, que duda de que una organización sin ánimo de lucro pueda cobrar estas cantidades a personas que apenas tienen nada.

"Es, como mínimo, moralmente dudoso. Las ONG ayudamos a la gente sin pedir nada a cambio. Es raro que traten de conseguir recursos a través de las personas a las que están ayudando", dicen desde el sector.

Y más si se compara con lo que están haciendo otras entidades. Desde Accem también se han propuesto ayudar a todas estas personas. Pero no cobrando, sino con talleres de asesoramiento gratuitos dirigidos a los inmigrantes que atienden desde la organización.

La entidad también pone a disposición de los interesados artículos informativos en los que aclaran qué se sabe y qué no de la regularización, "limitada en el tiempo y sujeta a requisitos concretos".

Por el momento no se sabe con exactitud qué documentación tendrán que aportar los solicitantes. Y aunque desde el sector no descartan que la tramitación requiera de tasas de 30 a 50 euros por justificantes que haya que pedir a los países de origen, dudan mucho de que el coste pueda llegar a los 400 que se piden en esta supuesta ONG.

"Con un proceso tan masivo no creemos que se vaya a exigir una tramitación excesivamente complicada. Esperamos tener más datos a partir del 1 de abril", agregan.

¿ONG o asesoría?

Las organizaciones consultadas dudan incluso de que la ONG Sin Fronteras Derechos Humanos Internacionales pueda considerarse una organización no gubernamental y esté constituida como tal.

En su local, además del rótulo de la ONG, la entidad se identifica como una asesoría jurídica especializada en migración, asuntos penales y de familia. Allí también está la sede de la Casa Dominicana en España.

Las organizaciones consultadas coinciden, asimismo, en que "no tiene una trayectoria" destacada en la ciudad, otro factor que aviva sus sospechas.

En su perfil de Instagram, donde solo tiene 6 seguidores y una única publicación que lleva por fecha el 8 de abril de 2025, la ONG se define como una fundación internacional por los derechos humanos donde se ofrecen servicios de abogacía, representación legal, asesoría y defensa de los derechos humanos.

Los requisitos

A esta regularización podrán acogerse las personas que se encuentren en España y hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025.

Además, deberán presentar la solicitud dentro del plazo establecido, que finalizará el 30 de junio de 2026. Será imprescindible no tener antecedentes penales en España ni en los países donde se haya residido durante los últimos cinco años, no tener prohibida la entrada en el territorio español y abonar la tasa administrativa correspondiente, cuyo importe aún está pendiente de concretarse.

Uno de los aspectos más relevantes es que, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona quedará autorizada provisionalmente a residir y trabajar en España.

Este permiso permitirá trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Además, durante la tramitación se suspenderá cualquier procedimiento de retorno o expulsión.

Todo esto viene con un asterisco, ya que se trata de información provisional y sujeta a desarrollo normativo, de ahí que desde entidades como Accem se recomiende consultar fuentes oficiales o entidades especializadas para confirmar los detalles cuando se publique la regulación definitiva.