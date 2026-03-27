La factura de los 25 días de huelga por el Estatuto Marco en Aragón: 3 millones de euros y 50.000 consultas suspendidas

La huelga médica no se frena. El Estatuto Marco propuesto por la ministra de Sanidad Mónica García está trayendo grandes consecuencias en el ámbito sanitario. Las repercusiones no son solo más presión asistencial y consultas canceladas, sino que la suspensión de agenda trae una factura para las Comunidades Autónomas.

El consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, ha hecho balance de que en los 25 días de huelgas en 10 convocatorias que se suman ya desde la presentación del borrador, el impacto económico para el Salud es de casi 3 millones de euros.

Esto, trasladado en el impacto funcional, se traduce en 50.000 consultas suspendidas, 3.000 cirugías canceladas y 10.500 procesos diagnósticos afectados. En cuanto a la última semana de huelga vivida en Aragón, se cifra en 950.000 euros de impacto.

"La ministra tiene que pedir disculpas, por no decir que tiene que pedir perdón a los pacientes y, por supuesto, tiene que empezar de cero retirando ese borrador", ha reiterado Bancalero minutos antes de iniciar el Consejo Interritorial de Salud en Madrid.

Una reunión entre las Comunidades Autónomas y la ministra que entre los 30 puntos que se van a abordar se va a incluir la situación de la huelga a petición de las comunidades lideradas por el PP.

Ante el gasto generalizado por los días de huelga, el consejero en funciones ha señalado que "el dinero lo buscaremos": "Esa asistencia sanitaria que ha sido demorada tiene impactos en la salud de nuestra población y en esto tiene que ser consciente la ministra", ha añadido.

José Luis Bancalero, consejero de Sanidad en funciones, en el Consejo Interritorial de Salud DGA

La reunión se da un día después de que la ministra de Sanidad se hubiera reunido con el comité de huelga. Respecto a las reivindicaciones de los profesionales, Bancalero ha respaldado que los médicos "necesitan una mesa de negociación propia para verse representados en esas reivindicaciones por la responsabilidad y las competencias".

Por ende, ha insistido en que el ministerio "tiene que sentarse con los médicos porque cada día que pasa, supone un retraso en la asistencia sanitaria de nuestros pacientes, un retraso en esa cirugía y, por supuesto, un empeoramiento del sistema nacional de salud".

El consejero también ha hecho referencia a una "financiación justa" para hacer frente a las medidas que los médicos piden implantarse.

"Cualquiera de las medidas que nos piden los profesionales tiene que ir acompañada por una financiación justa, una financiación que a día de hoy el Ministerio de Sanidad no se ha reunido con el Ministerio de Hacienda para ver qué impacto económico va a tener en nuestras comunidades autónomas y cómo nos van a financiar todas estas nuevas medidas", ha señalado.

Por todo ello, el consejero de Sanidad en funciones ha expresado que acude a la cita con "talante dialogante" con el fin de "solucionar este problema como hemos hecho durante estos años".

Reunión en Aragón

A pesar de que la huelga es nacional, en Aragón también ha cogido tintes autonómicos y los sindicatos convocantes hablan de una huelga autonómica. Para evitar esta situación, el departamento de Sanidad se va a reunir el próximo 31 de marzo con el comité de huelga.

Con esta perspectiva, Bancalero ha señalado que al encontrarse el Gobierno en funciones "no podemos comprometernos".

Así, ha defendido la gestión realizada en estos dos últimos años en su consejería: "Hemos implantado las 35 horas semanales. Hemos puesto en marcha esas retribuciones de la carrera profesional que estaban bloqueadas desde el año 2019", ha señalado.

A lo que ha añadido: "El sindicato es consciente que hablamos que durante estos 4 años nos acercaríamos y mejoraríamos las retribuciones de las horas de guardia en una primera fase acercándonos las horas de guardia a lo que es la hora ordinaria. Y por supuesto, este va a ser uno de los temas que se va a hablar el día 31".