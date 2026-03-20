El pueblo de Zaragoza donde han caído 21 millones de euros en la lotería del Día del Padre: "Estoy alucinando"

Si por algo es famoso el Día del Padre, además de por ser también San José, es por su lotería y sus atractivos premios. Concretamente, 17 millones de euros al acertante del número y de la serie.

La suerte ha caído este jueves en Zuera, una localidad de 8.500 habitantes a escasos 20 minutos de Zaragoza.

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha repartido nada menos que 100 boletos premiados, alcanzando el premio máximo (esos 17 millones de euros) y los 99 cupones restantes con premios de 40.000 euros respectivamente.

El total de los premios repartidos ha alcanzado los 20.960.000 euros. Uno de los premios más grandes e importantes caídos en Aragón.

"Estoy emocionadísimo, es el sueño de cualquier vendedor, estoy alucinando, no puedo hablar", según ha comunicado el vendedor a la ONCE, José Antonio Durnes Hernández, cuyos puntos de venta se encuentran en la Calle Mayor y en la Panadería Chus.

Una sorpresa que le ha 'pillado' en un viaje familiar, específicamente en Huelva (Andalucía), pero que según ha difundido la propia ONCE en un vídeo de Instagram, la alegría ha sido mayúscula.

"Ayer le dije a mi mujer que estaba emocionado con este sorteo y que no me gustaba estar a 900 kilómetros de casa el día del sorteo importante. Pero sé que mi gente de Zuera está contenta y celebrándolo", contaba emocionado.

"Cuando en 2008 me operaron y, desde entonces, tengo una discapacidad, sabía que iba a hacer feliz a mucha gente algún día, y ha llegado el momento. Y habrá más premios porque soy un hombre afortunado", concluye el vendedor.