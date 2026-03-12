Denuncian que los profesores de Aragón son los "peores" pagados de España: 2.500 euros menos al año que la media

Las condiciones laborales de los profesores vuelven a estar en el debate. El último informe realizado por CCOO en Aragón sitúa a este gremio como el "peor" pagado de España, con diferencias salariales de casi 200 euros con la media nacional tanto en maestros como en profesores de secundaria.

El informe señala que un maestro gana 184 euros menos al mes que la media española, lo que supone 2.576 euros menos al año que la media española.

En el caso de los profesores de secundaria dejan de ganar 2.688 euros anuales respecto al promedio nacional, perciben 192 euros menos al mes que sus compañeros de otras comunidades.

"Se trata de un problema grave porque Aragón es la quinta comunidad más rica de España mientras el salario está muy por debajo de la media", ha denunciado Alfonso Alegre, delegado de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón.

Según ha explicado, esto tiene consecuencias en cuanto a precios internos dentro de las comunidades, lo que supone que en Aragón se pague más por los productos y la vivienda, mientras que los salarios no acompañan. Esto, a su juicio, supone que "los profesores aragoneses somos los más pobres de España".

El informe a su vez señala que este gremio a día de hoy es un "25% más pobre que en el año 2000". A este argumento ha indicado que se debe a que mientras el IPC ha subido un 83,4%, los salarios solo han crecido un 43,2%.

Guillermo Herraiz, miembro de la Ejecutiva Federal de CCOO Enseñanza; Esmeralda Gómez, secretaria general de Federación Enseñanza CCOO Aragón; Alfonso Alegre, delegado de la Federación de Enseñanza CCOO Aragón CCOO

Efecto frontera

Alegre ha enfatizado en que estas diferencias retributivas condicionan el desarrollo del "efecto frontera" ya que "todas las regiones limítrofes tienen un salario mayor".

Según los datos que han presentado, un docente en Benasque gana 150,02 euros menos que uno situado a 78 km de distancia en Vielha (Cataluña).

Mientras que en Tarazona perciben 144,09 euros menos que en Tudela (Navarra), situada a 20 km de distancia. Lo mismo ocurre de Tarazona a Alfaro (La Rioja), la separación de 40 kilómetros supone ganar 140,89 euros menos.

Entre los ejemplos también se encuentra el de un maestro en Ariza que supone ingresar 176,15 euros menos que uno en Medinaceli (Soria), a 45 kilómetros.

4 de cada 10 carecen de estabilidad

Otra de las patas en las que se centran en el informe es en el aumento de la interinidad en el sector. Según han reclamado, Aragón "sigue siendo la comunidad educativa con mayor tasa de interinidad". Se sitúa bajo sus datos en un 38,74% cuando la media es de 24,75%.

En este sentido, desde CCOO denuncian que esta situación de inestabilidad genera que "haya centros que cambien el 100% del profesorado cada año". "Supone que sea más complicado mantener programas, las formas de trabajar y los referentes de los niños", ha indicado Guillermo Herráiz, miembro de la Ejecutiva federal de CCOO Enseñanza.

Entre la problemática señalan el proceso de oposiciones que "muestra signos de agotamiento". En la última convocatoria, el 30% de las plazas (299 de 1.018) quedaron desiertas, frente al 9% de procesos anteriores.

Por lo que denuncian que la lentitud administrativa hace que una vacante tarde entre un año y medio y dos años y medio en ser cubierta por personal fijo.

Sobrecarga y "asfixia burocrática"

Más allá de lo económico, el sindicato denuncia una degradación de las condiciones de trabajo debido al aumento de la burocracia y la complejidad de las aulas, que cuentan con los mismos recursos de antaño, pero con una diversidad creciente.

"Vemos que ha habido un aumento más o menos del 53 %, en torno al 53 % de alumnado TEA desde el 2021 hasta la actualidad. Cuando las necesidades de nuestro alumnado aumentan y nosotros queremos atenderlos con la mayor calidad, como hacemos siempre, tienen que aumentar los recursos y los recursos para atender las necesidades de este alumnado creciente pues no aumentan", ha señalado Esmeralda Gómez secretaria general de CCOO Enseñanza

Una situación que genera mucha frustración entre el profesorado y "desgaste emocional en los y las docentes importante": "La solución no pasa por una carga de trabajo mayor a través de una burocracia, unos protocolos que son poco ágiles y que no van a la raíz del problema", lamenta Gómez.