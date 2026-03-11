Un exconsejero de la DGA fundó y vendió 19 empresas de renovables para un proyecto que nunca vio la luz

El exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, fundó 19 sociedades en un mismo día para unos desarrollos de energía renovable que finalmente no se llevaron a cabo, lo que hizo que se deshiciera de ellas tres años después, vendiéndolas -también en un solo día- a uno de los socios.

Así figura en los informes de la Guardia Civil elaborados a raíz de las investigaciones del caso Forestalia, si bien, según fuentes cercanas al expolítico, estas 19 sociedades no estarían ligadas a la actividad de la empresa investigada.

Boné dejó de tener relación con Forestalia a finales de 2019, cuando terminó los últimos proyectos que tenía encomendados.

El 11 de marzo de 2020, Boné fundó 19 sociedades junto a Lucía Domingo (su mujer), Sebastien Jean Claude Pérez y la también sociedad mercantil Evama Building.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el objetivo era promover unos desarrollos de energía renovable en la provincia de Huesca, que finalmente no se hicieron. Las fuentes consultadas defienden que es una práctica habitual que cada proyecto tenga una propia empresa.

Por ello, tal y como se escribe en el informe de la UCOMA, fueron vendiendo participaciones de estas empresas en diferentes fechas, hasta que, el 12 de julio de 2023, Boné, Domingo y Claude Pérez se deshacen de las 19 sociedades. Estas quedan en manos del cuarto de los fundadores, la sociedad Evama Building SL, siendo su representante Juan Andrés Ibáñez Camposano.

Consultado por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Boné no quiso hacer declaraciones públicas, aunque dejó patente su hartazgo por aparecer recurrentemente en el informe de la UCOMA, que tildó de mentiras.

Boné fue consejero de Medio Ambiente entre 2002 y 2011. Tras anunciar en 2015 el abandono de la vida política, comenzó a impulsar diversos proyectos empresariales de asesoramiento y consultoría medioambiental y de sostenibilidad social, teniendo como cliente, entre otros, a Forestalia, para la que trabajó hasta 2019.

Según los datos publicados por el Registro Mercantil, está actualmente vinculado con las sociedades Tenere Gestión Integral SL; Solyum XII Energy SL; y Solar Grau Energy, SL.

La venta de ‘Viadós’

La operación de compraventa de la consultora Viadós a Forestalia es otra de las marcadas por la Guardia Civil. El informe reconoce que Boné, junto a Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, ex altos cargos de su Consejería en el Gobierno aragonés, vendieron esta empresa a Fernando Samper por un precio ante notario de 4 millones en 2018, aunque los dos últimos siguen ligados a la empresa de renovables. De hecho, Marruedo acompañó este martes a Samper en los Juzgados de Teruel en una declaración como testigo.

No obstante, la Guardia Civil apunta en su informe otros pagos de unos 117.000 euros a Boné y 326.000 a Marruedo. Según la versión del exconsejero, esto se debe a las facturas por unos trabajos que tenía comprometidos y que continuó desarrollando hasta un año después, hasta que a finales de 2019 cesó por completo su vinculación con Forestalia.

La compra de una empresa a la familia Sumelzo

Otra operación que ha llamado la atención de la Guardia Civil es la compra de Renovables Puyal SL, una empresa con sede en Ejea de los Caballeros. Boné y Marruedo habrían comprado la sociedad a la familia Sumelzo en marzo de 2018 por 800 euros.

El precio llama la atención teniendo en cuenta los 5.000 euros de capital social de la compañía, que actualmente está “inactiva”.