El barrio del Actur de Zaragoza sufre un apagón: "La incidencia afecta a 2.173 clientes de esa línea eléctrica"

Este lunes 23 de febrero, el barrio del Actur en Zaragoza ha sufrido un apagón.

El corte del suministro de luz se ha dado sobre las 10.50 y ha afectado a 2.173 vecinos de la zona.

Desde Endesa han confirmado que "a las 10.53 se ha producido la desconexión de una línea subterránea de media tensión dependiente de la subestación transformadora Elevación de Aguas, que se encuentra situada debajo del puente de La Almozara"

"La incidencia afecta a 2.173 clientes dependientes de esa línea eléctrica. Desde el Centro Control de Endesa se trabaja para restablecer el suministro lo antes posible utilizando redes alternativas", han asegurado desde la empresa.

Semáforos, comercios y hogares se han visto afectados por el corte de suministro.

A la zona han acudido agentes de la policía local para controlar el tráfico y evitar posibles accidentes.

