Ramón J. Gómez Coll, nuevo director de la oficina de Garrigues en Zaragoza en sustitución de Juan Luis Falcón

Ramón J. Gómez Coll, nuevo director de la oficina de Garrigues en Zaragoza. E. E.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, ha sido reconocido por 'Best Lawyers' como profesional destacado en el área de tax.

Garrigues tiene nuevo director en Zaragoza. Se trata de Ramón J. Gómez Coll, que cogerá el relevo de Juan Luis Falcón, al frente de la oficina desde febrero de 1995.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y Master Executive en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con la Universidad de Harvard, Gómez Coll ha venido desarrollando su actividad profesional en el ámbito del Derecho Tributario y de la Empresa Familiar.

Dentro de su práctica, destaca su especialización en el asesoramiento en la sucesión de Empresa Familiar, en la definición de estructuras patrimoniales adecuadas para conseguir los objetivos familiares y empresariales y en el asesoramiento a los órganos de gobierno de las empresas familiares.

También es especialista en el asesoramiento en operaciones de compraventa de empresas familiares. Esto le ha llevado a participar de forma habitual en operaciones de venta de las compañías, asesorando a las familias vendedoras. Además, aconseja de forma recurrente a grupos multinacionales que adquieren empresas familiares dentro de su política de crecimiento inorgánico.

Reconocido por la publicación 'Best Lawyers' como profesional destacado en el área de tax, participa en la preparación de protocolos y pactos familiares, y es asesor en consejos de familia y Family Office.

Durante su trayectoria ha intervenido en multitud de operaciones de reestructuración patrimonial orientadas a la consecución de los objetivos empresariales y familiares de los socios, analizando sus impactos desde el punto de vista Tributario y, en particular, en el cumplimiento de los requisitos para aplicar el Régimen de Empresa Familiar.

El nuevo director de la oficina de Zaragoza es miembro tanto del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza como del Colegio de Economistas de Aragón.

Igualmente, ejerce de asesor recurrente de grupos cotizados en la adquisición de empresas familiares en España y participa regularmente en conferencias relacionadas con la problemática de la Empresa Familiar, operaciones de fusiones y adquisiciones y novedades Tributarias.

Sobre la oficina

Garrigues lleva en Zaragoza desde finales de los 80. Desde su oficina presta servicio en todas áreas del derecho de los negocios al mercado aragonés.

Según cuentan, la especialización de sus profesionales y el enfoque global y multidisciplinar con el que abordan la problemática del cliente les han llevado a ser reconocidos como líderes en la prestación de servicios legales y tributarios, con incidencia especial en el asesoramiento global a las empresas familiares, operaciones corporativas (M&A) y estructuras de financiación.

Cada uno de sus profesionales, dicen, se encuentra integrado en los distintos grupos de especialización de Garrigues, lo que les permite ofrecer "un alto nivel de calidad a la vez que una gran agilidad y facilidad de integración de equipos en servicios multidisciplinares, manteniendo una coordinación e interlocución única en el servicio prestado a los clientes".

El despacho es líder, también, por su especialización en los principales sectores económicos de la Comunidad, como Empresa Familiar, Real Estate, Automoción, Energía, Agribusiness, Capital Riesgo, Entidades Financieras, Tecnología.

En particular, destaca la especialización y el conocimiento de la realidad de la empresa familiar (sucesión generacional, planificación patrimonial de los socios, estructuras de inversión, reorganización y reestructuración del grupo empresarial, gobierno y estructura del family office, estructuras de financiación, procesos de joint venture, procesos de venta de empresas, etc.).