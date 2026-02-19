Page defiende a Lambán tras los ataques de Óscar López: "Es de las cosas más feas que he escuchado en mucho tiempo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, salía en defensa del fallecido expresidente aragonés Javier Lambán después de los ataques del ministro Óscar López, quien le culpó de los malos resultados de Pilar Alegría en las elecciones del pasado 8 de febrero.

El barón socialista, la mayor oposición de Pedro Sánchez dentro del PSOE, acudió este miércoles a ‘El Hormiguero’ para repasar la actualidad política y valorar el presente y futuro de la formación, que ha sufrido dos duros batacazos en las últimas elecciones autonómicas, tanto en Extremadura como en Aragón.

García-Page fue uno de los grandes “colegas” que tuvo Lambán, como a él le gustaba referirse, dentro del PSOE, cuando se quedaron como las principales voces disidentes de la gestión política de Sánchez, principalmente por sus pactos con el independentismo catalán y vasco.

Por ello, el líder manchego reconoce que las palabras de Óscar López “dolieron, y mucho”, después de haberle acompañado en sus últimos años de vida, marcados por el cáncer y otras enfermedades.

“No se lo merece nadie. Es de las cosas más feas que he escuchado en mucho tiempo y además dichas por parte de un compañero”, ha remarcado Page.

De hecho, Page lo ha comparado con unas críticas que vertió Pablo Iglesias hacia Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, cuando falleció. “No se puede caer en ese nivel de inhumanidad”, añade.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, los resultados electorales en Extremadura y en Aragón han venido marcados por la política nacional, como ya ocurrió en las autonómicas y municipales de 2023.

“Pedro Sánchez tiene que recordar también que es secretario general de los territorios. La marca PSOE hoy por hoy está muy tocada en un contexto político nacional que tiene unos niveles de degradación como no me podía imaginar”, ha incidido.