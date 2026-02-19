El cigarrillo electrónico se consolida entre los más jóvenes: uno de cada cuatro adolescentes es adicto al vaper

Los cigarrillos electrónicos se han convertido en una moda entre los más jóvenes. Si el vapeo antes se consolidaba como un mayor uso esporádico entre los 14 y 18 años, la situación ha cambiado y es que lo que antes era más puntual ahora es más frecuente.

Según la última encuesta ESTADES enfocada en Aragón, consolida el cigarrillo electrónico como la nueva adicción de la franja más joven. Así, aumenta el consumo en los últimos 30 días, que pasa del 16,4% al 24,2%. Ante estos datos, Nuria Gayán, directora general de Salud Pública, indica que "se consolida ese consumo y crea adicción".

Este aumento evidencia a su vez un descenso en la experimentación de 51,3% a 47,2%. "Los vapeadores han tenido una situación privilegiada al no estar regulados", señala Gayán ante esta situación.

Entre los datos alrededor de los vapeadores, destaca a través de la encuesta que la percepción de riesgo entorno a ellos ha crecido entre los más jóvenes. Así, de 2023 a 2025 la percepción del riesgo ya supera el 52% cuando antes era del 32%.

Disminuye el consumo del alcohol y el tabaco

Aunque los datos señalan una prevalencia del consumo de los cigarrillos electrónicos, en otras sustancias tan asentadas como el alcohol y el tabaco se muestra un descenso de los mismos.

Si bien el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida, consolida una tendencia descendente. El consumo en los últimos 12 meses se reduce del 78,7% en 2023 al 73,5% en 2025. También disminuyen las intoxicaciones etílicos y el consumo en atracón.

En el caso del tabaco, el descenso es aún más acusado. El porcentaje de alumnado que ha fumado en los últimos 30 días baja del 25,4% al 19,7%, y el consumo diario se reduce prácticamente a la mitad, pasando del 11,5% al 6,7%.

Unos datos, que dentro de lo que cabe, para la directora general de Salud Pública son "muy positivos".

Cannabis

La encuesta también evidencia cambios en torno al consumo del cannabis. Por el momento, se mantiene como la sustancia ilegal más consumida por este sector poblacional, aunque disminuye su consumo del 23,6% al 18,3%.

A pesar de la buena noticia de este descenso, los datos muestran como el consumo problemático que da paso a la adicción al cannabis ha aumentado en estos últimos dos años. Pasa del 14,6% al 20,2% entre quienes consumen, lo que implica mayor riesgo de dependencia y efectos negativos sobre la salud y el rendimiento académico.

Más allá del consumo de otras sustancias ilegales, se nota un crecimiento de la cocaína. Un dato "preocupante" ya que se desconoce el motivo y señalan que entre las posibles hipótesis estaría una "tendencia de grupos" a consumirla. Ahora alcanza un 3,4% de jóvenes cuando en 2023 significaba un 2,7%.

Redes sociales e Internet

El uso de redes sociales es prácticamente universal. Durante los días lectivos, el 62,2% del alumnado pasa entre dos y cinco horas diarias conectado, y el 8,8% supera las cinco horas. En fines de semana, casi tres de cada diez estudiantes utilizan redes más de cinco horas al día.

El 16,4% presenta indicios de posible uso problemático de redes sociales, porcentaje superior al promedio nacional. Las chicas registran mayores niveles tanto de uso intensivo como de riesgo.

En cuanto al posible uso compulsivo de internet, se mantiene estable en el 19,5%.

Por su parte, el juego online se mantiene estable (10,9%), si bien preocupa ante la presencia de muchos juegos que tener recompensas económicas detrás que incitan luego a otros comportamientos.

Mientras el juego presencial aumenta hasta el 25,1%. La prevalencia estimada de posible juego problemático se sitúa en el 4,5%.