Abascal asegura que no se fía del PP y marca el camino a Azcón en Aragón: "Las mismas condiciones que en Valencia"
El líder de Vox insiste en que su objetivo es "cambiar las cosas" y pone como ejemplo el sector primario, el agua o la financiación de los sindicatos.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este jueves en que serán "el doble de exigentes con el PP" tras los resultados electorales en Extremadura y Aragón y en que reclamarán "las mismas condiciones que en la Comunidad Valenciana".
En un acto de precampaña en Castilla y León, ha reconocido que no se fía de los conservadores y que la confianza "está rota". Tanto es así que les ha acusado de "estafar a sus electores" al hacerles creer que hacen oposición al Gobierno cuando "pactan con el PSOE en Bruselas".
Por ello, les ha instado a "pactar con los socialistas" si quieren seguir adelante con las políticas acordadas en el Parlamento Europeo.
En este sentido, no descarta exigir "mecanismos y garantías del cumplimiento de los acuerdos, plazos y quizá hasta firmar ante notario" llegado el momento. "Las cosas no van a ser tan fáciles como antes", avisaba.
El objetivo final de Vox, ha dicho, es "cambiar las cosas", y como ejemplo ha puesto las políticas de migración, el sector primario, las políticas contra el cambio climático, el agua o el gasto en oenegés.
Desde la formación recalcan que sindicatos y partidos habrían de mantenerse únicamente y que esta es una de las cuestiones que van a tratar de cambiar desde dentro de los gobiernos.
En su opinión, el PP lleva "mucho tiempo buscando al PSOE bueno para pactar".
Según el dirigente voxista, a estas alturas "todo sigue abierto" en Extremadura y "puede pasar de todo", y aunque ha querido restar importancia al distanciamiento existente asegurando que no tener un senador autonómico es "irrelevante", ha reconocido que ha sido un mal gesto por parte del PP, y que los populares tienen "un problema con el cambio de rumbo".
"Son ellos los que tienen que aclararse", defendía, dejando claro que Vox no tiene miedo a entrar en los gobiernos y criticando que se les dejara fuera de la Mesa de la Asamblea extremeña.
Con todo, cree que quedan "días e intentos de investidura para negociar". "Nosotros no tenemos prisa. Nuestra única prisa es responder a nuestros electores en Extremadura", subrayaba.
"Vamos a ser el doble de exigentes y si la señora Guardiola no lo acepta, igual hay otra persona que lo acepte", continuaba.