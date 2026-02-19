Abascal asegura que no se fía del PP y marca el camino a Azcón en Aragón: "Las mismas condiciones que en Valencia"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este jueves en que serán "el doble de exigentes con el PP" tras los resultados electorales en Extremadura y Aragón y en que reclamarán "las mismas condiciones que en la Comunidad Valenciana".

En un acto de precampaña en Castilla y León, ha reconocido que no se fía de los conservadores y que la confianza "está rota". Tanto es así que les ha acusado de "estafar a sus electores" al hacerles creer que hacen oposición al Gobierno cuando "pactan con el PSOE en Bruselas".

Por ello, les ha instado a "pactar con los socialistas" si quieren seguir adelante con las políticas acordadas en el Parlamento Europeo.

En este sentido, no descarta exigir "mecanismos y garantías del cumplimiento de los acuerdos, plazos y quizá hasta firmar ante notario" llegado el momento. "Las cosas no van a ser tan fáciles como antes", avisaba.

El objetivo final de Vox, ha dicho, es "cambiar las cosas", y como ejemplo ha puesto las políticas de migración, el sector primario, las políticas contra el cambio climático, el agua o el gasto en oenegés.

Desde la formación recalcan que sindicatos y partidos habrían de mantenerse únicamente y que esta es una de las cuestiones que van a tratar de cambiar desde dentro de los gobiernos.

En su opinión, el PP lleva "mucho tiempo buscando al PSOE bueno para pactar".

Según el dirigente voxista, a estas alturas "todo sigue abierto" en Extremadura y "puede pasar de todo", y aunque ha querido restar importancia al distanciamiento existente asegurando que no tener un senador autonómico es "irrelevante", ha reconocido que ha sido un mal gesto por parte del PP, y que los populares tienen "un problema con el cambio de rumbo".

"Son ellos los que tienen que aclararse", defendía, dejando claro que Vox no tiene miedo a entrar en los gobiernos y criticando que se les dejara fuera de la Mesa de la Asamblea extremeña.

Con todo, cree que quedan "días e intentos de investidura para negociar". "Nosotros no tenemos prisa. Nuestra única prisa es responder a nuestros electores en Extremadura", subrayaba.

"Vamos a ser el doble de exigentes y si la señora Guardiola no lo acepta, igual hay otra persona que lo acepte", continuaba.