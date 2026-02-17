La huelga de médicos deja casi 200 operaciones suspendidas en Aragón: "Formación de élite, condiciones de becario"

Los efectos de la huelga de médicos está comenzando a tener repercusión en los pacientes. Más allá de consultas suspendidas o reubicadas ante la decisión de los facultativos de seguir la huelga, el mayor impacto se está encontrando en las operaciones.

Según los datos emitidos por el Gobierno de Aragón, en la primera jornada se tuvieron que suspender un total de 199 intervenciones quirúrgicas en los hospitales de Aragón. Por lo que solo se han llevado a cabo 194.

Así, este segundo día de cinco los médicos han seguido saliendo a la calle para manifestarse durante cinco minutos ante la implantación del Estatuto Marco de Mónica García y por las condiciones laborales a nivel autonómico.

La segunda jornada el epicentro de la huelga se ha concentrado en el Hospital Universitario Miguel Servet donde una multitud de profesionales han salido con pancartas que señalan: "Mónica, coge tú la bata", "Sanidad ahogada basta ya", "Formación de élite, condiciones de becario".

A juicio de los profesionales sanitarios, denuncian que la nueva ley es un perjuicio no solo para los médicos, sino también para los pacientes. La reivindicación se centra sobre todo en las guardias, ya que solicitan que no sean obligatorias y tengan carácter voluntario y queden suspendidas para aquellos que superen los 55 años.

Más allá de ello, en Aragón la huelga tiene tintes autonómicos por las condiciones laborales impuestas por la consejería de Sanidad de José Luis Bancalero.

"Se tienen ocurrencias a la hora de cubrir los puestos de difícil cobertura, sin hablar con los implicados. Los médicos sabemos cuáles son las necesidades, tenemos soluciones", ha recalcado Javier Martínez, anestesiólogo del Hospital Universitario Miguel Servet.

Asimismo, también ha sostenido que en algunos casos "se está vulnerando el derecho a huelga". Además de manifestar de unos servicios mínimos "abusivos" del 30%. Por lo que cifra el seguimiento "real" de la huelga en un 85%.

Unos datos que chocan con los aportados por la consejería de Sanidad que habla de un 13,16% de profesionales en huelga en la jornada de mañana.

Unas cifras desglosadas que señalan que la provincia de Zaragoza es la que más profesionales han secundado la huelga con 442 profesionales de 2.958 (14,94%); Teruel, de 363 efectivos, han hecho huelga 30 (8,26%); y Huesca, de 570 efectivos reales, han hecho huelga 40 (7%).