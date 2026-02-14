Más de 6.400 personas se presentan a las oposiciones de Enfermería en Aragón: hay 783 plazas ofertadas

Este domingo, 15 de febrero, se celebra el examen de la oferta pública de empleo de plazas de Enfermero/a del Servicio Aragonés de Salud de 783 plazas.

Esta amplia convocatoria de oferta de empleo público para plazas de enfermería generalista contribuye de manera significativa a la estabilización del empleo, uno de los objetivos prioritarios del sistema sanitario en Aragón.

El acceso a las aulas será a partir de las 9.30 y el comienzo de la prueba a las 10.00. A la convocatoria concurren casi 6.450 personas correspondientes a los distintos turnos de acceso: libre y discapacidad, promoción interna y cupos específicos.

La oferta incluye 528 plazas de acceso libre y cupos reservados, y 255 plazas por promoción interna. El examen se celebrará en las tres capitales de provincia, en sedes de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Esta oposición se iba a celebrar el pasado 8 de febrero, pero fue preciso cambiar la fecha a esta semana ante la convocatoria de elecciones autonómicas.

Las sedes donde se celebran los exámenes son la Escuela Politécnica Superior, en la ciudad de Huesca; aulas de distintos edificios de los campus Río Ebro y San Francisco, en Zaragoza, y la Escuela Universitaria Politécnica y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en Teruel.

En Huesca se presentan 697 aspirantes; en Zaragoza están convocadas 5.261 opositoras y, en Teruel, 485.

Se recuerda que en la ciudad de Zaragoza coincide este domingo la celebración de la XVIII edición de la "Carrera del Ebro", en la que está previsto participen 4.000 personas y que incluye la realización de diferentes pruebas que comienzan a las 9.00 y 10.15.

Habrá afecciones al tráfico de vehículos por cortes en distintas calles. Se recomienda que el acceso en vehículo al Campus Río Ebro se realice desde Av. María Zambrano.

En cuanto al acceso en autobús urbano, se pueden consultar los desvíos previstos en el siguiente enlace: https://zaragoza.avanzagrupo.com/alteraciones-del-servicio.