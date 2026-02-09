Imán del voto joven y reflejo del BNG y Compromís: así es CHA, el partido que ha dado la campanada en Aragón

Jorge Pueyo en su primer día en el Congreso con la corbata de José Antonio Labordeta. EE

Chunta Aragonesista (CHA) sale pletórica de este 8-F. Los nacionalistas acaban de conseguir uno de sus mejores resultados en la historia de su partido con 6 diputados en las Cortes de Aragón.

Esto supone duplicar la presencia en el hemiciclo aragonés ya que Chunta mantenía una presencia de tres escaños, números en los que se ha estado moviendo en las últimas elecciones.

El motivo de este ascenso tiene nombre y apellidos: Jorge Pueyo. El abogado y presentador aragonés, al que se ha llegado a nombrar como el 'Broncano aragonés', se ha presentado como el empuje para un partido aragonés de 40 años que no presentaba un resultado así desde el año 2003 cuando obtuvo 9 escaños.

Jorge Pueyo no llegaba a estos comicios del 8 de febrero como un perfil bajo ya que venía de dos años en el Congreso de los Diputados dentro del bloque de Sumar. Un oscense que saltó a la primera línea política con apenas 27 años y que rompió hasta en dos ocasiones la disciplina de voto de la formación en señal de rechazo al traspaso de las competencias de inmigración y al decreto antiapagones.

La juventud del candidato ha sido decisiva para ganarse a parte del electorado. Procedente de Fonz (Huesca), ha sabido empatizar con un amplio porcentaje del censo electoral y es que la cercanía en edad ha supuesto la gran diferencia con el resto de los candidatos.

La franja más joven del electorado ha manifestado en muchas ocasiones la falta de escucha por parte de los dirigentes políticos. Esto ha sabido llevárselo a su terreno al enseñar a esta sección que sus problemas son también los suyos al encontrarse en la misma horquilla de edad.

La problemática de la situación actual de la vivienda, los salarios precarios, la igualdad o la defensa de los servicios públicos de calidad han sido los mensajes fuertes del candidato de Aragón para ganarse al voto joven de la comunidad.

Prueba de ello es que la sede de Chunta este domingo estaba dominada en gran parte por jóvenes simpatizantes del partido. Estos han vivido con especial ilusión el escrutinio minuto a minuto y celebraban como si un gol del Real Zaragoza se trataba los escaños que iban sumando.

Y es que la emoción ha podido con muchos de ellos que manifestaban que "vaya hartada de llorar" al conocer los resultados. Si bien se alegraban de "que por fin ha sido por alguno bueno".

Pero Jorge Pueyo no solo se ha ganado a gran parte del voto joven, sino que sus fuertes intervenciones en los debates mostrándose muy combativo con Jorge Azcón ha despertado el voto de aquellos de izquierdas dudosos.

Su oposición masiva a la financiación autonómica pactada por el Partido Socialista y Oriol Junqueras ha sido clave para ganarse el favor de los descontentos por la política de Pedro Sánchez y Pilar Alegría.

Enfrentándose a los dos pesos fuertes de la campaña, ha mostrado un frente muy aragonesista posicionándose no solo contra la financiación del PSOE sino también con el trasvase del Ebro o las medidas del PP, la entrada masiva de centros de datos o los planes que tiene Azcón para el Pirineo.

Todo esto ha hecho que Chunta haya sido el partido a la izquierda del PSOE que más reforzado ha salido de este 8-F. Todo lo contrario que Podemos, que desaparece de las Cortes de Aragón, y de IU, que se mantiene con un único diputado.

A favor de Aragón

Pueyo eligió para la campaña el lema de 'A favor de Aragón'. Durante estas dos semanas no solo ha buscado el voto joven sino que ha apelado a los valores históricos de Chunta tirando de referentes como el omnipresente José Antonio Labordeta.

Con él, las encuestas se han quedado cortas. Los sondeos auguraban entre 4 y 5 escaños para CHA, pero pocos veían posible los 6 que ha conseguido, consolidándose como cuarta fuerza en Aragón por delante de Aragón Teruel Existe e IU.

Pese a todo, la noche electoral le deja un sabor agridulce, ya que como bien ha dicho los resultados son "muy buenos para Chunta, pero muy malos para Aragón".

BNG y Compromís, un "buen espejo en el que mirarse"

Para Jorge Pueyo, como ha reconocido en algunas entrevistas en campaña electoral, sus espejos son BNG y Compromís. Las tres formaciones se rebelaron hace menos de un mes contra la propuesta de financiación autonómica de María Jesús Montero, marcando, en el caso de CHA, distancias con el PSOE.

Como a los nacionalistas gallegos, a CHA le hizo daño el auge de Podemos en la década de los 2010, y estas elecciones, coincidiendo con la desaparición de la formación morada, confirman la resurrección de la izquierda aragonesista con el segundo mejor resultado de su historia.