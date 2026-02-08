El PSOE se tambalea en el pueblo natal de Javier Lambán: pierde casi 1.000 votantes y VOX duplica sus fuerzas

Ejea de los Caballeros, municipio históricamente ligado al socialismo aragonés y pueblo de Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023 y uno de los socialistas históricos, ha dejado un mensaje claro.

No hace tanto, en las elecciones de 2023, el PSOE concentraba el 43% de los votos (con 3.392 apoyos), superando con claridad al Partido Popular, que obtuvo 2.076 votos (el 26,31%), y a VOX, tercera fuerza con 880 votos.

Pese a continuar siendo la fuerza más votada en la localidad, el cambio de izquierda a derecha ha sido notable este 8 de febrero. El PSOE pierde cerca de 1.000 votantes en el municipio, un retroceso que se traduce en una redistribución del voto hacia otras formaciones.

El PP y VOX capitalizan buena parte de ese desgaste, consolidándose como los principales receptores del voto socialista perdido.

El contraste es evidente si se observa lo ocurrido en La Zaida, pueblo natal de Pilar Alegría. Allí, la aspirante a la presidencia logró 170 votos, el 66,40% del total del municipio.

Un resultado contundente que, sin embargo, no se ha trasladado a Ejea de los Caballeros, donde el electorado ha optado por un reparto muy distinto de apoyos.

Resultados electorales en Ejea de los Caballeros

El PSOE se mantiene como primera fuerza, pero con una caída significativa. Logra 2.248 votos, el 30,46% del total, lo que supone 13 puntos menos respecto a las elecciones anteriores.

El Partido Popular se sitúa muy cerca, con 2.033 votos y un 27,55%, prácticamente empatado con los socialistas y repitiendo cifras muy similares a las de 2023.

El crecimiento más destacado lo protagoniza VOX. Con 1.549 votantes, alcanza el 20,99% del electorado, duplicando su apoyo y consolidándose como tercera fuerza en el pueblo de Javier Lambán.

Por detrás aparece CHA, que logra un 7,71%, confirmando también un avance relevante en la localidad. Y, residualmente, les siguen IU–Movimiento SUMAR, con un 3,90%, Aragón Existe, con 3,52%, SALF, con un 2,16%, y Podemos, que queda reducido a un 0,92%.

El escrutinio en Ejea refleja una tendencia alineada con el recuento global. VOX se consolida como uno de los grandes ganadores de la jornada, siendo incluso el líder en grandes pueblos de Aragón como La Puebla de Alfindén (Zaragoza).