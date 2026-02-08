Pilar Alegría arrasa en los resultados electorales de su pueblo natal: consigue el voto de dos tercios de los vecinos

Pilar Alegría y su pueblo de fondo, La Zaida Turismo de Aragón / PSOE Aragón

La Zaida, el municipio zaragozano del que es originaria la líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ya ha hablado en las urnas. Y lo ha hecho de forma clara y contundente.

Mientras el escrutinio general de las elecciones continúa avanzando, con una ligera ventaja del Partido Popular a nivel autonómico, hay pequeños municipios donde el recuento es casi inmediato.

La Zaida, un municipio perteneciente a la Ribera Baja del Ebro, es uno de ellos.

Así ha quedado la votación en el pueblo de Pilar Alegría

Con algo menos de 400 habitantes, este pueblo cuenta con una larga tradición de voto socialista. En las elecciones autonómicas de 2023, el PSOE ya se impuso con claridad al lograr 140 votos (54,47%), muy por delante del PP, que se quedó en un 12,06%.

Pese a los pronósticos poco favorables para el PSOE que apuntaban las últimas encuestas, ese desgaste no se ha trasladado al municipio natal de la candidata. De hecho, todo lo contrario.

La Zaida ya tiene resultado definitivo: el PSOE, con su paisana Pilar Alegría como referencia, se impone con 170 votos, lo que supone el 66,40 % del total.

En la otra cara de la moneda, el Partido Popular obtiene 35 apoyos (representando un 13,67%), mientras que VOX también crece en la localidad y alcanza los 20 votos, lo que supone un 7,81%.

En la parte baja de la lista se sitúan la Chunta Aragonesista (CHA) con 9 votos, IU–Movimiento Sumar con 5, Se Acabó La Fiesta (SALF) con otros 5, Aragón Existe con 4 y el PAR con 3. Un reparto que confirma el dominio socialista en el municipio.

En su pueblo, Pilar Alegría no solo gana, arrasa. Dos de cada tres vecinos han respaldado su candidatura, reforzando un liderazgo que, al menos en su casa, sigue siendo incuestionable.