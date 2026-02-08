La participación en las elecciones aragonesas se mantiene cerca del 41% a las 14.00, casi idéntica a la de 2023

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo ha sido cercana al 41% a las 14.00 horas, poco más de 405.000 personas, lo que supone una cifra prácticamente idéntica a la de 2023.

Por provincias, en este momento, la mayor participación es del 41,8% en Zaragoza, en donde ha crecido en casi un punto. Ligeramente inferior es en Teruel, del 39,8%, cayendo en tres puntos; y en Huesca, del 37,7%, casi 2 puntos menos.

En términos generales, la participación ha retrocedido en el ámbito rural, mientras que ha crecido en las capitales de provincia, respecto al dato de 2023.

A esta hora, es del 42,3% en la ciudad de Zaragoza (+2,6 puntos) y del 40% en Huesca (+3,4 puntos), aunque baja mínimamente en Teruel hasta el 38,4% (-0,1 puntos).

No obstante, la participación ha descendido más en los grandes municipios. Es del 38,7% en Calatayud (-2,46 puntos); del 38,9% en Ejea de los Caballeros (-2); del 38,4% en Monzón (-1,46), o del 38,1 en Barbastro (idéntico porcentaje a 2023).

Algunas variaciones también hay en el área metropolitana de Zaragoza, desde el 38,1% en Utebo (+0,26 puntos), el 40,3% en Cadrete (+0,9) o el 38,6% en Cuarte de Huerva (+1,5); hasta el 38,3% en Villanueva de Gállego (-3,6 puntos).

En otros grandes municipios de Aragón, la participación se encuentra en el 42% en Tarazona (-0,33 puntos); 40% en Alcañiz (-0,8 puntos); 39,8% en Caspe (-3,2 puntos); 38% en Binéfar (-0,22 puntos); 34,1% en Fraga (-2,77); o el 32,2% en Jaca (-2,11).

En La Zaida, la población natal de la candidata socialista Pilar Alegría, con 165 vecinos, la participación es del 46,8%, aumentando en 2,3 puntos respecto a 2023.

Esta es la primera ocasión en la que los aragoneses acuden a las urnas de manera separada del resto de las autonomías y solo para depositar una papeleta que permita elegir a su presidente, lo que puede implicar una menor movilización.

El próximo avance de datos se ofrecerá a las 18.15 horas, cuando en 2023 ya había votado el 54,73 % del censo (536.110 personas).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.